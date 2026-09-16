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全球人壽啟動「破繭計劃」深化組織發展、加速晉升

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全球人壽「破繭計劃」深化組織發展、加速晉升。直營通路業務長暨副總賴庭宇（前排左4）出席勉勵。全球人壽／提供
全球人壽「破繭計劃」深化組織發展、加速晉升。直營通路業務長暨副總賴庭宇（前排左4）出席勉勵。全球人壽／提供

全球人壽持續專注組織發展與推動人才晉升，2026年啟動「破繭計劃」，從3月至8月規劃一系列精實課程，全面提升主管職能，該計畫核心共分為兩部分，第一部分是《晉升區經理培訓課程》，透過優秀外勤主管講師、領跑主管與領跑教練的帶領，協助潛力績優業務經理蛻變成為卓越領導者，課程內容涵蓋領導力提升、團隊經營及組織發展實戰技巧演練。第二部分是《領跑主管課程》，是專為學員的直屬主管安排的專屬輔導職能培訓，深化培育力，讓「教學相長」的學習效應最大化。

「破繭計劃」以蝴蝶破繭而出的意象為名，呼應全球人壽年底即將落成的新企業總部大樓外觀的蝴蝶設計，象徵破繭新生、展翅高飛。

第一部分《晉升區經理培訓課程》，匯集全球人壽優秀資深外勤業務主管，組成強大鑽石級師資陣容，協助學員打造高績效團隊，確保學員能全心投入於專業素養的深化與卓越領導力的建立。課中特別設計領跑主管全程陪跑在側輔導、激勵學員，更安排績優領跑教練，即時提供實務困境解答，讓領跑主管與領跑教練成為學員的最強後盾。同時，每次課程安排績優學長姐現身交流，分享起心動念組織發展的轉捩點，拉回感動一瞬間。

第二部分《領跑主管課程》的核心在於凝聚共識，啟動真正的「培育力」。課程亮點包括：高績效輔導技巧，讓帶人不再只是經驗傳承，而是透過方法的複製成功。結合教練式領導與破局思維，從「告訴答案」轉向「引導突破」，打造能帶人升級的主管。借位思考，站在不同角色，看見團隊成長的關鍵卡點。透過實戰案例拆解與技巧演練，讓學員不僅聽懂，更要當場練會，直接應用於實戰使用。此外，善用報表輔導運用，從行為面看見問題，讓輔導更精準、更有感。

為延續學習成效與加速主管晉升，全球人壽同步規劃「破繭計畫」進階培育機制，將於2027年安排學員回訓及進階課程，透過持續精進教練領導、組織發展及人才培育等核心職能，陪伴學員將課堂所學轉化為組織經營成果，持續朝區經理目標邁進，打造兼具領導力與培育力的卓越主管。

「破繭計劃」讓成長不再只是被動等待，而是有策略地推進，透過分階段、持續性的培育模式，建立主管成長的長期學習旅程，更是一場讓主管角色全面進化的歷程，全球人壽提供豐富人才培育資源，讓所有績優主管在新的舞台上實現更宏大的職涯夢想。

領導者 主管 團隊

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