壽險公會陳慧遊：壽險業關關難過關關過、台灣市場仍具發展潛力

壽險公會理事長陳慧遊16日表示，近年全球政經情勢變化快速，加上人口結構及氣候變遷等，壽險業所面臨的經營挑戰也愈來愈多。不過，在主管機關帶領之下，壽險業「關關難過關關過」，展望未來，台灣保險市場仍具備穩健發展的基礎跟潛力。

陳慧遊出席「2026台灣保險發展論壇」致詞表示，上個月壽險公會舉行會員代表大會時，金管會主委彭金隆特別提醒，壽險業接下來要做好風險控管，而不只是做生意。他也坦言，隨著環境快速變化，新型態的問題愈來愈多，產業面對的問題更加複雜。

陳慧遊指出，近年全球經濟環境持續變化，科技發展日新月異，加上人口結構及氣候變遷等趨勢發展，保險業面臨的經營挑戰愈來愈多。但在主管機關帶領之下，「我們關關難過關關過」，台灣保險市場展望未來，仍具有穩健發展的基礎跟潛力。

陳慧遊進一步指出，永續發展已逐漸成為全球金融市場關注重點，保險業作為金融體系重要的一環，除了提供風險保障外，也透過長期資金的運用以及風險管理的專業，支持政府政策與社會發展，壽險公司在其中扮演重要角色。

他表示，未來也希望持續加強對外溝通能力，透過各界專家協助，讓壽險業與外界有更多溝通。壽險公會一直以來扮演壽險公司交流和問題探討的平台，也期待齊聚各方、各領域專家的觀點跟經驗，共同探討保險產業未來發展的方向跟可能性。