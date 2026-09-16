保險業監理主軸變了！金管會不再細管 要業者自己負責

金管會對保險監理主軸正在改變。主委彭金隆表示，未來不再透過非常細的條文規範市場，而是把更多專業判斷交還業者。隨IFRS 17、TIS及外價金與匯率會計新制到位，業者自主空間更大、責任也更重。

彭金隆16日在一場論壇中指出，2026年是台灣保險業非常重要的發展年度，過去多年存在的一些制度不確定性，今年逐步底定。制度一旦明確，市場人才與業者就能依循新的規則往前走。

他表示，IFRS 17與新一代清償能力制度(TIS)，是今年兩項關鍵制度變革。若只是把兩套制度理解成新的計算公式，恐怕低估真正影響。

彭金隆直言，現行監理重點已不再是透過非常細的條文，去規範整個金融市場，「這已非監理的主軸」。

兩套制度都納入更多假設、估計及專業判斷，也等於把更多經營主導權交回公司專業團隊。

以TIS為例，不同商品、投資及經營行為，都會反映不同的資本成本。公司董事會、經理人、精算師及風險管理人員，必須自行衡量風險與資本代價，再決定公司經營方向。

換言之，未來不再只是由金管會逐項告訴業者「什麼能做、什麼不能做」，而是讓風險反映在資本成本上，再由業者自行選擇。彭金隆強調，專業判斷愈多，經營者必須承擔的責任也愈大。

IFRS 17則讓保險公司的獲利來源及經營成分更清楚呈現，使經營績效更透明。彭金隆表示，財報績效是一時的，如何維持強健體質、長期履行對保戶的承諾，才是更重要的經營本質。

今年第三項重要變革，則是壽險外匯價格變動準備金與匯率會計新制。彭金隆指出，新制希望讓壽險財務表達回歸長期經營本質，不再只追求短期財報損益數字。

避險思維也同步轉變。彭金隆表示，壽險業避險應回到實質降低風險，而不是只為消除帳面數字波動，目前外價金及相關資本累積已超過1兆元，有助提升業者抵禦匯率風險能力。

彭金隆表示，這些制度變革背後，都回到「自我強化、向社會負責」的概念。金融業唯有持續累積社會信任，未來才有更大的發展空間，也有更多政策開放的可能。

他也期許，保險公司未來不能只停留在「賣保險」，而應轉型為替社會及客戶管理、降低風險的產業。

面對高齡化、少子化及AI發展，保險業除了事後理賠，也應進一步走向事前風險預防與管理。