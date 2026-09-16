永豐金證券採用彭博 ETOMS 提升電子化造市能力

彭博16日宣布，台灣領先的綜合證券商永豐金證券已採用彭博賣方解決方案的進階交易管理系統ETOMS，並結合既有的彭博交易訂單管理解決方案（TOMS），運用於美元公司債造市業務。

透過採用包括TOMS與ETOMS等彭博賣方解決方案，永豐金證券可將美元公司債業務的定價、報價及交易執行流程自動化，並即時提供電子報價、回應客戶交易需求，進一步提升造市業務的營運效率。

自2021年起，永豐金證券即採用TOMS及彭博多資產風險系統（MARS），應用於美元公司債及衍生性金融商品業務的交易建檔、損益監控及風險管理。此次進一步採用彭博賣方解決方案，將電子化造市能力拓展至台灣市場，並成為台灣首家透過彭博ALLQ功能擔任債券造市商的本土證券商。

永豐金證券資深副總經理暨固定收益主管黃黎明表示：「提供即時流動性與高效率的交易執行，始終是我們的重要目標。隨著固定收益市場交易日益電子化，我們持續投入技術升級，以簡化作業流程，並強化與客戶的連結。彭博的解決方案有助於持續提升台灣客戶服務，並掌握持續成長的跨境業務機會。」

彭博亞太區賣方解決方案業務主管James Bell表示：「永豐金證券採用彭博賣方解決方案，反映亞洲固定收益市場持續朝電子化發展的趨勢。我們非常重視與永豐金證券的合作，也樂見其在台灣持續拓展電子化造市能力，並強化與全球市場參與者的連結。」

彭博賣方解決方案協助金融機構有效管理跨資產類別的部位、風險、損益、法規遵循及直通式處理。該解決方案亦提供市場連結與交易工具，以支援電子交易作業流程，並協助金融機構將前台風險管理及交易活動與中台、營運及企業級應用系統即時同步。