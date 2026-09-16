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臺灣證交所與巴拉圭亞松森證交所簽署合作備忘錄 促進資本市場連結

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所與巴拉圭亞松森證券交易所（Bolsa de Valores de Asunción, BVA）完成合作備忘錄（MoU）簽署，建立雙方長期交流機制。這次MoU簽署進一步深化臺灣與巴拉圭資本市場連結，並期望透過持續溝通與經驗分享，促進兩國資本市場發展。

這次MoU由臺灣證交所董事長林修銘及巴拉圭亞松森證券交易所董事長 Pablo Cheng Lu代表簽署。台灣與巴拉圭長期維持緊密友好關係，透過這次MoU，雙方將進一步強化資本市場交流及市場發展經驗分享。

證交所表示，國際交流是強化台灣資本市場國際連結的重要一環。巴拉圭為台灣在南美洲的重要友邦，這次與亞松森證券交易所建立交流機制，有助雙方增進對彼此市場及實務發展的了解，並為未來市場行銷、投資人交流及金融商品等面向的互動奠定基礎。

展望未來，臺灣證券交易所與亞松森證券交易所將以此次MoU為基礎，持續保持交流與聯繫，分享資本市場發展經驗，增進雙方對彼此市場的了解。

證交所 巴拉圭 資本市場

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