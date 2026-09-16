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高盛另類投資宣布完成最新一期私募股權基金募資 總額達96億美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

高盛另類投資私募股權9月15日宣布，最新一期旗艦私募股權投資工具 WestStreet Capital Partners IX(「WSCP IX」或「該基金」)及相關投資工具完成最終募集。該基金總募集資金總額達96億美元，建基於高盛在私募股權領域40年的往績，投資於全球領先企業以創造價值。連同高盛另類投資專注於泛亞太區的私募股權策略West Street Asia Equity Partners I 迄今募集超過16億美元，以及相關共同投資工具募集5億美元，目前這一期全球私募股權投資工具募集資金總額已達117億美元。

WSCP IX 是高盛另類投資旗艦收購平台的第九期基金。自1986年以來，該團隊已在全球投資逾890億美元，與企業及管理團隊合作推動增長。該基金的資金來自北美、歐洲及中東多元化的機構及高淨值投資人，高盛及其員工亦作出顯著的出資承諾。

除了 WSCP IX 及相關投資工具所募集的資金外，高盛另類投資亦正為 West Street Asia Equity Partners I(「WSAEP I」)募集資金。WSAEP I 是專注於亞太區的私募股權策略，聚焦區內控股型的中型市場投資，以及精選的成長型投資。按首輪交割計算，WSAEP I 迄今已募集超過16億美元。

WSCP IX 將延續專注於控股型的中大型市場投資策略。憑藉團隊深厚的行業專長，該基金預期將聚焦服務、金融、科技、醫療保健、消費及能源轉型等產業的投資機會。

高盛另類投資私募股權全球聯席主管 Brad Gross 表示：「此次募集建基於我們作為領先私募股權平台的悠久歷史，並充分發揮高盛的全球規模、網絡及專業能力，發掘差異化投資機會，並為我們的投資組合公司加速創造價值。全球投資人的踴躍支持，彰顯了他們對我們業務實力及跨市場周期實現回報的充分肯定。」

高盛另類投資私募股權全球聯席主管 Michael Bruun 表示：「在宏觀經濟及地緣政治轉變、公開市場波動以及科技迅速發展的背景下，我們經驗豐富的團隊具備有利條件識別具潛力的投資領域，並執行韌性的投資策略。我們深厚的專家及顧問團隊亦配備所需工具及資源，協助投資組合公司應對持續的人工智慧轉型及擴展。」

WSCP IX 已投資於多家橫跨不同地區及產業的公司，包括：總部設於美國的領先網路安全審計及認證服務供應商 Schellman；位於歐洲的領先輸液及血管通路醫療設備與耗材開發商、製造商及分銷商 Numantec；位於美國、領先的獨立體育代表及市場推廣代理公司 Excel Sports；以及總部設於歐洲、為基建及建築環境項目提供支援的全球項目及工程管理服務公司 Mace。

該基金旗下的投資組合公司受惠於GS Value Accelerator，這是一個專有平台，致力於協助打造具長期競爭力的企業並創造增量價值。Value Accelerator 提供由全球頂尖營運顧問及行業專家組成的專業網絡，能為企業在科技、數據及人工智慧轉型、擴大營收規模、人才及組織策略、卓越營運、財務與策略及永續優化方面提供全方位支持。

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