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凱基證券、凱基期貨發布永續報告書 秉持信任金融創造永續

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券、凱基期貨永續報告書 展現推動ESG成果。(凱基證券、凱基期貨/提供)
凱基證券、凱基期貨永續報告書 展現推動ESG成果。(凱基證券、凱基期貨/提供)

凱基證券與凱基期貨發布《2025年永續報告書》及氣候相關財務揭露報告，展現將永續發展深植金融本業與企業經營的成果。呼應金管會倡議的「信任金融及金融大回饋」精神，以「雙軌淨零」、「責任金融」及「防詐安全」三大亮點，持續將金融影響力由客戶延伸至員工、社會與環境，創造兼具經濟發展與社會共好的永續價值。

2025年為凱基證券與凱基期貨永續策略深化的重要里程碑，除啟動IFRS S1、S2永續揭露準則導入，更通過SBTi科學基礎減碳目標審核，建立2030年減碳、2040年自身營運淨零及2045年全資產組合淨零路徑，並支持TNFD自然相關財務揭露框架，展現與國際永續標準接軌的決心。

凱基證券落實永續成果亮眼，以雙軌淨零策略同步推動營運減碳與金融資產轉型，2025年營運碳排放較基準年下降超過40%，再生能源使用比例提升至28%，綠色採購金額突破1.31億元，持續朝淨零目標邁進。在責任金融實踐上，發揮資本市場影響力，引導資金投入永續發展領域。2025年共承銷19檔永續發展債券、協助18件永續產業股權籌資案，同時優化責任投資管理機制，高碳產業投資比例降至12.5%，以金融專業支持企業低碳轉型。

面對社會高度關注的詐騙議題，亦將防詐安全作為金融大回饋的重要實踐，全年辦理超過400場反詐騙宣導活動，觸及超過540萬人次，並推出「68178」專屬反詐短碼及投資詐騙情資查詢服務，協助民眾提升識詐與防詐能力，憑藉積極投入反詐的卓越成果，已連續兩年榮獲證交所「反詐騙評鑑傑出獎」肯定。

此外，為深化對客戶、員工與社會的回饋，透過金融教育、數位普惠及弱勢關懷提升金融服務價值，投入逾2,500萬元培育人才，人均訓練時數達66.9小時，並長期投入海洋保育、地方創生、食農教育及金融教育，全年辦理超過480場社會永續相關活動，累計超過3.6萬小時志工服務。

凱基證券、凱基期貨將持續運用金融專業與企業資源，深化社會信任、增進社會福祉，秉持「選擇凱基，開始累積」品牌理念，累積社會影響力，創造更多正向改變。

凱基 期貨 永續

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