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台新期貨推出「台新達錢 AI＋」引領 AI 與量化交易融合新趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台新期貨推出「台新達錢AI＋」 導入QuTorion量化交易平台降低交易技術門檻。(台新期貨/提供)
台新期貨推出「台新達錢AI＋」 導入QuTorion量化交易平台降低交易技術門檻。(台新期貨/提供)

看準AI與量化交易加速融合的發展趨勢，台新證券旗下子公司台新期貨推出「台新達錢AI＋」，獨家導入AI量化交易平台QuTorion，以「起心動念，策略即成」為核心概念，讓投資人快速地從「想法」走向「策略」。

台新期貨表示，面對大量市場數據、價格資訊，AI的應用不僅是資訊整理，更能協助投資人釐清想法、建立規則並反覆驗證，讓投資決策從主觀判斷逐步走向更有紀律的策略管理。為協助投資人掌握AI與量化交易趨勢，台新期貨推出「台新達錢AI＋」，獨家導入AI量化交易平台QuTorion，以「起心動念，策略即成」為核心概念，讓投資人從一個交易想法出發，透過AI協助快速完成策略生成、回測與驗證，降低程式交易的技術門檻，加速從「想法」走向「策略」。

台新期貨指出，QuTorion的核心價值，在於讓投資人可以「把想法說出來」。過去投資人若要將交易邏輯轉化為程式策略，往往需要具備程式撰寫能力；現在透過QuTorion，只要以自然語言描述進出場條件、價格訊號或風險規則，即可由AI協助生成程式交易語法，並進行回測驗證，大幅降低程式交易門檻。此外，QuTorion導入「7大核心＋陷阱檢查」機制，協助使用者檢視策略邏輯，透過「生成—回測—檢查—討論—優化」的循環，讓投資人更有效率地將交易想法轉化為具紀律性的策略。

台新期貨認為，AI的真正價值不只是提供更多資訊，而是協助投資人把資訊轉化為思考、把思考轉化為規則，再把規則交由數據反覆驗證。此次推出「台新達錢AI＋」並獨家導入QuTorion，正是希望讓更多投資人能以低技術門檻接觸策略交易，建立從交易想法到策略驗證的完整流程，讓AI成為投資人的策略開發夥伴，協助投資決策朝向更有紀律、更具系統性的方向發展。

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