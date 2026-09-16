台灣與巴拉圭證交所簽MOU 強化雙邊資本市場連結

台灣證券交易所今天宣布，與巴拉圭亞松森證券交易所（Bolsa deValores de Asunción, BVA）完成合作備忘錄（MOU）簽署，雙方將建立長期交流機制。

此次MOU由台灣證交所董事長林修銘，與巴拉圭亞松森證券交易所董事長陸正（Pablo Cheng Lu）代表簽署。證交所表示，希望藉此進一步深化台灣與巴拉圭的資本市場連結，透過持續溝通與經驗分享，促進兩國資本市場發展。

證交所表示，國際交流是強化台灣資本市場國際連結的重要一環。巴拉圭為台灣在南美洲的重要友邦，此次與亞松森證券交易所建立交流機制，有助雙方增進對彼此市場及實務發展的了解，並為未來市場行銷、投資人交流及金融商品等面向的互動奠定基礎。

展望未來，台灣證交所與亞松森證交所將以此次MOU為基礎，持續保持交流與聯繫，分享資本市場發展經驗，增進雙方對彼此市場的了解。