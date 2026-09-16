高資產客戶管理規模首破2兆元 KPMG：財富管理成銀行新戰場

台灣銀行業成長動能正從傳統存放款，加速轉向財富管理、數位金融與多元金融服務。KPMG安侯建業16日發布「2026臺灣銀行業報告」指出，2025年本國銀行營業收入突破4兆元、稅前盈餘達5,836億元，年增10.7%；其中，高資產客戶管理規模首度突破2兆元，成為最受矚目的成長引擎。

KPMG指出，2025年台灣出口年增34.9%，推升經濟成長率超過8.5%，銀行業營運也同步受惠。從收入結構來看，利息收入仍是銀行基本盤，全年增2.1%至1.82兆元；手續費收入則增11.3%至3,699億元，連續三年維持雙位數成長，主要受財富管理、信用卡及多元金融服務需求帶動。

銀行獲利能力也持續改善，本國銀行資產報酬率升至0.78%，淨值報酬率攀至10.83%，雙雙創下2015年以來最佳紀錄。放款餘額則年增6.2%至44.82兆元，其中中小企業放款達10.89兆元，全年增加5,504億元，連續16年超越主管機關目標。

永續金融也持續擴張，綠色授信餘額年增19.5%至2.06兆元，永續績效連結授信餘額年增27.3%至1.9兆元，顯示銀行資金持續流向企業低碳轉型與永續發展。

消費金融方面，2025年信用卡簽帳金額達4.9兆元，年增6.5%，再創歷史新高；信用卡三大收入合計796.72億元，年增6.8%，其中簽帳手續費收入621.8億元，占信用卡收入78%，成為銀行手續費收入的重要來源。

財富管理則是銀行業最明顯的成長亮點。2025年銀行高資產客戶管理規模達2兆1,583億元，年增53.1%，首度突破2兆元；客戶數也大增74%至20,583人。隨著亞洲資產管理中心政策推進，以及金融商品與跨業服務持續開放，財富管理已成為銀行爭取手續費收入的重要戰場。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，2026年全球經濟預期維持溫和成長，臺灣則有AI產業需求、出口及內需支撐。調查顯示，95%受訪銀行業者看好財富管理業務持續成長，另有80%看好放款業務擴大。未來銀行能否把科技、政策及客戶需求轉化為可持續的商業模式，將成為競爭關鍵。

虛擬資產也可能成為下一波新戰場。隨著《虛擬資產服務法》今年6月30日完成三讀，虛擬資產服務業將從洗錢防制登記制走向事前許可及完整監理，目前也已有銀行獲准試辦虛擬資產保管業務，讓傳統金融機構有機會切入保管、託管等服務。

KPMG安侯建業金融服務產業主持人暨銀行業主持人陳世雄表示，2025年銀行業受惠AI需求帶動出口，加上財富管理、信用卡及永續金融等業務拓展，營收與獲利同步成長。未來財富管理與虛擬資產可望接續成為新的業務動能，銀行除了可開拓保管、託管等手續費收入，也有機會藉此吸引年輕客群、提升數位金融競爭力。