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國泰產險前8月加計處分利益 稅後純益達49億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

國泰產險8月稅後純益3.2億元，累計稅後純益續創同期新高達31.9億元，加計FVOCI股票處分損益17.1億元，累計前八月對保留盈餘之影響數達49億元，整體營運穩健成長。

業務方面，持續以客戶需求為核心，提供符合需求之商品，訴求完整保障、增加業務成長動能。8月簽單保費達30.5億元，累計簽單保費達282.4億元，其中，車險較去年同期成長4%、健康及傷害險成長12%、火險成長11%；風險管理方面，搭配數位工具輔助風險管理作業流程，持續強化風險管理機制，提升各項風險之監控效能，各險種商品損失率均表現穩定。

財務投資方面，投資團隊將持續密切掌握市場變化，並依市場情勢靈活調整資產配置，在落實風險管理的同時，維持穩健之投資收益。

國泰 產險 股票

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