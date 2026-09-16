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富邦產險前8月加計投資利益 稅後純益達93.5億元
富邦產險2026年8月稅後淨利7.2億元，累計前8月稅後淨利71.4億元，超越歷年全年獲利表現；加計FVOCI權益工具稅後處分損益後，單8月及累計前8月對保留盈餘影響數分別為10.1億元及93.5億元，主要來自優異的承保獲利及投資收益貢獻。
在業務表現方面，憑藉集團資源整合與多元通路優勢，8月整體簽單保費54.6億元，較去年同期成長9%，其中工程險掌握綠能及大型公共建設需求，單月簽單保費較去年同期成長71%；另受惠暑假旅遊需求暢旺及進出口貿易熱絡，傷健險及水險業務皆有雙位數成長、成長動能優於市場。
累計前8月簽單保費收入517.2億元，較去年同期成長8%，簽單市占率24.5%，持續鞏固市場領導地位。
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