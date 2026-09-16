富邦產險前8月加計投資利益 稅後純益達93.5億元

國內五大發卡行8月信用卡財務數據出爐，少了7月稅款遞延效應，8月整體刷卡動能較上月明顯降溫，五大發卡行的單月刷卡金額均較7月減少。中國信託銀行仍以859億元穩坐「刷卡王」，並在uniopen聯名卡加持下，單月發卡量10.5 萬張，續登「發卡王」寶座，躍居「雙冠王」。

2026-09-16 01:40