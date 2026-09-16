三重因子疊加 新台幣一早貶破31.9元

美國公債殖利率走高，加上國際油價維持每桶百美元高檔，美元避險需求升溫，新台幣兌美元匯價16日以31.87元開盤，貶值2.2分，開盤15分鐘內進一步貶破31.9元，匯銀人士指出，近期匯市受到美債殖利率與油價和外資匯出等三重因子牽動，短線新台幣仍面臨貶值壓力。

匯銀分析，美國財政部最新標售130億美元20年期公債，得標利率達5.420%，高於前次標售的5.204%，並創下該天期公債標售利率歷史新高；投標倍數為2.57倍，也略高於前次的2.53倍，顯示市場對長天期美債仍要求較高殖利率。

美國財長貝森特（Bessent）表示，利率上升反映「解決赤字的需要」，市場則持續關注美國政府財政赤字與龐大發債需求，是否推升長天期公債殖利率，並進一步透過房貸及企業、消費信貸成本傳導至實體經濟。

另一方面，國際油價維持高檔，也成為美元與美債市場的重要變數。匯銀人士指出，若油價持續處於每桶百美元附近，能源成本上升可能推高通膨預期，進而牽動市場對美國聯準會（Fed）貨幣政策的預期。