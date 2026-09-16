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五大行8月刷卡額降溫 中信銀穩坐簽帳、發卡雙冠王

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
信用卡示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
信用卡示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

國內五大發卡行8月信用卡財務數據出爐，少了7月稅款遞延效應，8月整體刷卡動能較上月明顯降溫，五大發卡行的單月刷卡金額均較7月減少。中國信託銀行仍以859億元穩坐「刷卡王」，並在uniopen聯名卡加持下，單月發卡量10.5 萬張，續登「發卡王」寶座，躍居「雙冠王」。

五大行8月整體簽帳金額3,162億元，年增19%，今年前八月合計刷卡金額逾2.8兆元，年增22.6%。

中信卡8月信用卡簽帳金額859億元，主要受惠於保險、旅遊、量販及超商等消費需求挹注。發卡方面，8月發卡量達10.5萬張，以「中國信託uniopen聯名卡」、「中國信託中油聯名卡」、「中國信託LINE Pay卡」及百貨聯名卡等產品為主要動能。

國泰世華銀行8月信用卡整體簽帳金額逾766億元，年增17.7%，主要受暑假旅遊旺季帶動海外消費，以及電商、餐飲、百貨與日常支付需求挹注；前八月簽帳金額已達6,492億元、年增17.2%。

玉山信用卡8月單月簽帳金額為544億元，年增13.8%，前八月刷卡金額為5,269億元，年增17.8%，8月單月與年度累積均為同期新高。8月成長動能主要受惠於網購、App支付及旅遊消費持續增長。

北富銀信用卡8月刷卡量513億，年增8%，累計前八月簽帳金額突破4,400億元，創歷年同期新高。8月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費占比近四成。北富銀8月新增發卡量約4.1萬張。

台新銀行前八月累計刷卡金額4232億元，年增率22.8%，Richart卡發卡量已突破300萬張。

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北富銀信用卡累計前八月刷卡突破4,400億元 創歷年同期新高

中信卡前八月簽帳金額衝上8,263億元 穩居市場龍頭

玉山信用卡8月單月簽帳金額544億元 創同期新高

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