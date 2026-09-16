聽新聞
0:00 / 0:00

志工團險 掃碼就能投保

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

「鏟子超人」救災保險常態化。金管會昨（15）日宣布，即日起重大災害發生時，政府可啟動志工團體保險，18至80歲志工掃QR Code即可投保，意外身故、失能各保100萬元，但意外醫療未納入保障。

這套機制源自去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害。當時大批民眾自發前往災區救援，卻因不屬《志願服務法》或《災害防救法》規範的法定志工，產生保險保障缺口。

金管會去年10月因此核准凱基人壽試辦「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，考量單次試辦並非長久之計，如今改由產、壽險公會建立常態運作機制，未來遇到重大災害，不必再逐案申請試辦。

依新制，重大災害發生後，若中央政府指定機關或地方政府有投保需求，即可聯繫產、壽險公會，由保險業輪值一家簽單公司與政府對接，其餘業者共同參與共保。

目前共有八家壽險、七家產險及中央再保參與。保單成立後，志工只要透過手機掃描要保單位提供的QR Code，即可完成記名投保，再由政府彙整並確認志工名冊。

保障期間除執行志工服務時間外，也涵蓋從住家或工作地點往返災區的交通期間。意外身故及意外失能保險金額均為100萬元。

至於保費，保險局副局長蔡火炎說，去年花蓮試辦時，100萬元保額一天保費僅1元，一次投保三天，凱基人壽試辦一個月累計投保2萬7,300人次，保費收入約2萬元，期間零理賠。

志工 馬太鞍溪 凱基人壽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南山推在宅照護保單

夫妻組團詐領保險！製造假跌倒、假車禍就醫 狂領近8百萬元

醫療服務、處方藥漲價…明年健保費恐全面大漲

壽險業前八月新契約保費破兆元大關！ 七大壽險衝7673.5億元、年增七成

相關新聞

富邦金前八月大賺1,202億！13金控純益5,789億 超越去年全年

富邦金控昨（15）日公告，8月稅後純益246.8億元，累計前八月稅後純益1,202.6億元、年增63.6%，EPS達8.3元，三指標均居13家金控之冠。

美股融資追繳 產官熱議！元大金籲設分級制度 跌破維持率提前砍倉

金管會昨（15）日邀請14家金控召開第五次「金融發展與亞資中心策進會」，元大金建議美股融資跌破維持率、可提前砍倉，永豐金則提議銀行共建虛擬資產保管平台。

五大行8月刷卡額降溫 中信銀穩坐簽帳、發卡雙冠王

國內五大發卡行8月信用卡財務數據出爐，少了7月稅款遞延效應，8月整體刷卡動能較上月明顯降溫，五大發卡行的單月刷卡金額均較7月減少。中國信託銀行仍以859億元穩坐「刷卡王」，並在uniopen聯名卡加持下，單月發卡量10.5 萬張，續登「發卡王」寶座，躍居「雙冠王」。

富邦壽8月單月獲利年增近兩倍

七大壽險8月獲利全數出爐，單月合計稅後純益達395.7億元，寫今年以來單月次高，累計前八月稅後純益達2,248.3億元。其中，富邦人壽8月大賺172.5億元居單月獲利王，南山人壽85.4億元居次。

志工團險 掃碼就能投保

「鏟子超人」救災保險常態化。金管會昨（15）日宣布，即日起重大災害發生時，政府可啟動志工團體保險，18至80歲志工掃QR Code即可投保，意外身故、失能各保100萬元，但意外醫療未納入保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。