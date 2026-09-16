志工團險 掃碼就能投保

「鏟子超人」救災保險常態化。金管會昨（15）日宣布，即日起重大災害發生時，政府可啟動志工團體保險，18至80歲志工掃QR Code即可投保，意外身故、失能各保100萬元，但意外醫療未納入保障。

這套機制源自去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害。當時大批民眾自發前往災區救援，卻因不屬《志願服務法》或《災害防救法》規範的法定志工，產生保險保障缺口。

金管會去年10月因此核准凱基人壽試辦「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，考量單次試辦並非長久之計，如今改由產、壽險公會建立常態運作機制，未來遇到重大災害，不必再逐案申請試辦。

依新制，重大災害發生後，若中央政府指定機關或地方政府有投保需求，即可聯繫產、壽險公會，由保險業輪值一家簽單公司與政府對接，其餘業者共同參與共保。

目前共有八家壽險、七家產險及中央再保參與。保單成立後，志工只要透過手機掃描要保單位提供的QR Code，即可完成記名投保，再由政府彙整並確認志工名冊。

保障期間除執行志工服務時間外，也涵蓋從住家或工作地點往返災區的交通期間。意外身故及意外失能保險金額均為100萬元。

至於保費，保險局副局長蔡火炎說，去年花蓮試辦時，100萬元保額一天保費僅1元，一次投保三天，凱基人壽試辦一個月累計投保2萬7,300人次，保費收入約2萬元，期間零理賠。