美股融資追繳 產官熱議！元大金籲設分級制度 跌破維持率提前砍倉

金管會昨（15）日邀請14家金控召開第五次「金融發展與亞資中心策進會」，元大金（2885）建議美股融資跌破維持率、可提前砍倉，永豐金則提議銀行共建虛擬資產保管平台。

其中，美股融資追繳機制成為焦點。金管會8月才預告修法開放複委託外幣融資，未來民眾可向券商借錢買美股及美國ETF，融資上限五成、擔保維持率160%，最快2027年第2季上路。

元大金指出，美股沒有漲跌幅限制，若完全沿用目前台股融資追繳制度，從跌破維持率到實際處分擔保品之間，股價可能持續重挫，放大券商信用風險。因此，元大金建議建立分級追繳機制。例如擔保維持率跌到160%時，券商可依風險提前處分擔保品，即使T+1也能砍倉，不必等到T+2讓投資人補錢。

不過，金管會認為仍有三大問題待釐清。首先，美股若可提前砍倉，將與台股現行追繳機制不同，恐影響投資人交易習慣；其次，隨時處分較接近期貨風控，但股票屬現貨商品，兩者洗價風險與商品屬性不同。

第三則涉及投資人權益。若投資人原本可在期限內補繳，卻遭券商提前處分持股，可能引發爭議。金管會已請證交所研議，由於美股融資仍在法規預告階段，後續仍有調整空間。

永豐金則把焦點放在虛擬資產保管成本。目前是各銀行各自試辦保管業務，但軟硬體建置成本高、保管業務商機仍不明朗。

永豐金因此建議透過專業分工、共同標準與規模經濟，以「分層保管、共同地基、業務競爭」模式，共同建置虛擬資產共同保管基礎設施。

對於業者建言，金管會將持續研議。其中，虛擬資產共同保管基礎設施可行性較高；美股融資提前處分機制則將交由證交所進一步評估，是否納入最終制度仍待後續討論。