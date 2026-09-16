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富邦壽8月單月獲利年增近兩倍

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

七大壽險8月獲利全數出爐，單月合計稅後純益達395.7億元，寫今年以來單月次高，累計前八月稅後純益達2,248.3億元。其中，富邦人壽8月大賺172.5億元居單月獲利王，南山人壽85.4億元居次。

富邦人壽8月稅後純益172.5億元，年增196.9%，累計前八月稅後純益651.7億元，年增79.6%，單月及累計獲利均居七大壽險之冠。8月除受惠CSM穩定攤銷、經常性投資收益及現金股利進帳，台股反彈也帶動評價利益回升及實現資本利得。若加計FVOCI權益工具稅後處分損益，8月及前八月對保留盈餘影響數分別達293.2億元、1,732.4億元，皆創歷年同期新高。

南山人壽8月稅後純益85.4億元，年增234.9%，累計前八月稅後純益405億元，年增128.4%，主要受惠保險合約服務利潤穩定攤銷及經常性收益挹注。

國泰人壽8月稅後純益67.4億元，年增26.4%，累計前八月稅後純益584.1億元，年增105.8%。8月主要受惠CSM穩定釋出、經常性收益及資產評價回升；若加計FVOCI股票處分損益，前八月對保留盈餘影響數突破1,600億元，創歷史新高。

台灣人壽8月稅後純益30.5億元，年增28.5%，前八月累計136.3億元，年增20.2%，受惠債券及基金評價利益挹注。新光人壽8月稅後純益20.8億元，前八月累計303.5億元，年增逾21倍；凱基人壽8月稅後純益22.4億元，年增44.1%，前八月累計126.5億元，年增95.9%。三商美邦人壽8月稅後淨損3.4億元，前八月仍獲利41.1億元。

七大壽險8月合計新契約保費達919.2億元，累計前八月達7,673.5億元，年成長74%。其中，國泰人壽前八月FYP達2,572.8億元，穩居第一；業界估算，壽險業前七月新契約保費收入達9,296.2億元，合計七壽險8月成績，壽險業前八月新契約保費收入已順利突破兆元大關。

富邦 南山人壽 壽險

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