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富邦金前八月大賺1,202億！13金控純益5,789億 超越去年全年

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控。 富邦金控／提供
富邦金控。 富邦金控／提供

富邦金控（2881）昨（15）日公告，8月稅後純益246.8億元，累計前八月稅後純益1,202.6億元、年增63.6%，EPS達8.3元，三指標均居13家金控之冠。

13家上市金控8月獲利昨天全數出爐，單月合計稅後純益861.2億元，年增48.9%；累計前八月稅後純益達5,789億元、年增73.1%，不僅賺贏去年全年5,567.7億元，且距離2024年創下的史上最高5,979.7億元，僅差約191億元。法人分析，若資本市場維持穩健，全年獲利再創歷史新高可期。

今年金控獲利全面開花，主要受惠銀行核心利息及手續費收入強勁、台股交易熱絡挹注證券及投資收益，加上金融資產處分利益及非銀行子公司成長。13家金控前八月已有富邦金獲利突破千億元；元大金、台新新光金、永豐金、凱基金及國票金等五家，更提前賺贏去年全年。

以金控前八月EPS排名來看，富邦金以8.3元居冠，國泰金6.47元居次，元大金3.6元第三，中信金2.7元第四，台新新光金2.31元第五；永豐金、凱基金分別為2.26元及2.11元。兆豐金、玉山金、華南金、第一金、合庫金及國票金則依序為1.97元、1.73元、1.71元、1.66元、1.1元及0.92元。

富邦金若加計FVOCI權益工具稅後處分利益，8月對保留盈餘影響數達374.3億元，累計前八月更達2,336.8億元、每股16.4元，已超越歷年全年獲利表現，持續厚植可分配盈餘。

富邦金旗下子公司表現不俗。台北富邦銀行8月稅後純益43.2億元、年增32%，前八月累計336.9億元、年增31%，單月及累計均創歷史同期新高，主要受惠存放款規模擴大、淨利差提升，以及財富管理、信用卡業務成長。台股交投熱絡也推升富邦證券獲利，前八月累計155億元、年增140%，單月及累計均創同期新高。

至於，國泰金前八月稅後純益986.4億元、EPS 6.47元，居EPS亞軍；元大金累計499.4億元、EPS 3.6元居第三，並已超越去年獲利。中信金累計538.7億元、EPS 2.7元；台新新光金累計597.5億元、年增222%。

富邦金 金控 法人

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