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金融業喊美股融資要快砍倉、虛擬資產想組隊 金管會點頭嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融業再向金管會喊鬆綁。金管會15日邀14家金控召開第五次「金融發展與亞資中心策進會」，元大金（2885）建議美股融資跌破維持率、可提前砍倉，永豐金（2890）則提議銀行共建虛擬資產保管平台。

其中，美股融資追繳機制成為焦點。金管會8月才預告修法開放複委託外幣融資，未來民眾可向券商借錢買美股及美國ETF，融資上限五成、擔保維持率160%，最快2027年第2季上路。

元大金指出，美股沒有漲跌幅限制，若完全沿用目前台股融資追繳制度，從跌破維持率到實際處分擔保品之間，股價可能持續重挫，放大券商信用風險。

因此，元大金建議建立分級追繳機制。例如擔保維持率跌到160%時，券商可依風險提前處分擔保品，即使T+1也能砍倉，不必等到T+2讓投資人補錢。

不過，金管會認為仍有三大問題待釐清。首先，美股若可提前砍倉，將與台股現行追繳機制不同，恐影響投資人交易習慣；其次，隨時處分較接近期貨風控，但股票屬現貨商品，兩者洗價風險與商品屬性不同。

第三則涉及投資人權益。若投資人原本可在期限內補繳，卻遭券商提前處分持股，可能引發爭議。

金管會已請證交所研議，由於美股融資仍在法規預告階段，後續仍有調整空間。

永豐金則把焦點放在虛擬資產保管成本。目前是各銀行各自試辦保管業務，但軟硬體建置成本高、保管業務商機仍不明朗。

永豐金因此建議透過專業分工、共同標準與規模經濟，以「分層保管、共同地基、業務競爭」模式，共同建置虛擬資產共同保管基礎設施。

實務上，例如可由四、五家銀行共同合資成立新公司，或委託第三方機構集中保管虛擬資產私鑰，銀行則各自面對客戶並負責相關責任。

金管會官員表示，現行規範下即可辦理，無須特別增減虛擬資產相關子法，與會業者也多認為可行性較高。

會中另有業者建議，投資人融資額度可從單看如股票等個別擔保品，進一步納入投資人在銀行的存款及其他金融資產，以整體資產衡量融資額度；也有業者盼鬆綁金控旗下創投公司，可允許投資無完整財報的新創業者。

對於業者建言，金管會將持續研議。其中，虛擬資產共同保管基礎設施可行性較高；美股融資提前處分機制則將交由證交所進一步評估，是否納入最終制度仍待後續討論。

金管會 美股

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