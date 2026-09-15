壽險業前八月新契約保費破兆元大關！ 七大壽險衝7673.5億元、年增七成

受惠台股行情熱絡，投資型保單買氣持續升溫，加上分紅、外幣保單銷售動能挹注，七大壽險新契約保費收入（FYP）持續強勁成長。根據各公司公告統計，七大壽險8月合計新契約保費收入達919.2億元，累計前八月達7,673.5億元，年成長74%；其中國泰人壽前八月新契約保費收入達2,572.8億元，穩居七大壽險第一。業界估算，壽險業前七月新契約保費收入為9,296.2億元，合計七壽險8月成績，壽險業前八月新契約保費收入已順利突破兆元大關。

觀察前八月排名，國泰人壽2,572.8億元居冠，富邦人壽1,123.6億元第二；新光人壽957.4億元第三；凱基人壽913.5億元第四；南山人壽則近900億元；台灣人壽825億元；三商美邦人壽383.9億元。以年增率來看，國泰人壽年增112%、台灣人壽107.25%、凱基人壽94.4%，成長力道最突出。

8月單月方面，國泰人壽新契約保費收入達308.6億元居冠，年增181%；凱基人壽161億元第二，年增201.2%；富邦人壽124.8億元第三，年增52.9%，七家公司單月新契約保費均較去年同期成長。

國泰人壽前八月新契約保費達2,572.8億元，年增112%，8月新契約保費收入達308.6億元，年增181%，單月及累計均居七大壽險之冠。投資型保單成為今年主要成長引擎，8月投資型新契約保費收入達224.8億元，年增335%，占單月新契約保費收入達73%；前八月投資型新契約保費收入更達2,068.1億元，年增258%，占整體新契約保費收入達八成。傳統型商品方面，8月利變壽險新契約保費收入達72.5億元，年增66%。

富邦人壽前八月新契約保費1,123.6億元，年增40.6%，8月達124.8億元，年增52.9%。其中，投資型商品前八月新契約保費收入達416.9億元，年增117.3%；分紅保單仍為主要銷售商品，前八月新契約保費收入達536.6億元，年增17.6%。

凱基人壽8月新契約保費161億元，年增201.2%，續創近五年單月新高，前八月累計達913.5億元，年增94.4%。其中，投資型保單買氣最為強勁，8月新契約保費收入達87億元，年增601.6%，前八月達478.1億元，年增472.6%；外幣及分紅保單亦維持強勁成長。

新光人壽前八月新契約保費收入達957.4億元，年增33.3%，其中投資型商品達300.2億元，年增73.8%；南山人壽前八月新契約保費收入近900億元，主要受惠投資型、躉繳及健康險與意外險（A&H）成長。台灣人壽在分紅及投資型保單帶動下，前八月新契約保費收入達825億元，年增107.2%；三商美邦人壽前八月新契約保費收入達383.9億元，年增62.56%，同樣受惠投資型商品需求升溫。