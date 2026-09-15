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群益證攜訊連科技 優化線上開戶流程

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）持續優化線上開戶流程，攜手台灣AI大廠訊連科技，於「群益開戶通」導入AI智慧影像辨識技術，有效排除證件反光、辨識反覆失敗等常見，「最快3分鐘」即可完成開戶，開戶效率與滿意度同步顯著躍升。

台股投資人口持續增加，根據台灣證券交易所統計，截至8月底累積總開戶數約達1,469萬人，數位開戶成為民眾接觸證券投資的重要管道，使用需求日益增加。

群益金鼎證券指出，過去線上開戶常面臨影像光源不足、反光或角度偏斜問題，導致系統辨識失敗並需反覆重新拍攝，大幅消磨使用者耐心。

此次借重訊連科技在影像處理及AI辨識領域的專業，透過 FaceMe® Platform 的AI OCR 證件辨識解決方案，能在拍攝過程中化身即時助手，動態判斷光線、角度與清晰度並給予友善提示，引導客戶輕鬆「一次拍到位」。

透過AI演算法的高精準度解析，不僅證件OCR字元辨識成功率提升40%，更能無縫串聯後續案件審核機制，大幅縮短整體作業時間。

除以領先AI科技消除拍攝阻礙，群益金鼎證券更從使用者真實行為數據出發，深度分析客戶在各操作步驟的停留與中斷原因，目前已有85%客戶能順暢完成開顯示透過AI影像辨識與流程調整，有效降低客戶在開戶過程中的中斷情形。

群益 訊連

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