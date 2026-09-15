金價一度跌至4,260美元 國銀：恐下探4,200美元關卡 後市看這幾項關鍵

國泰金控今（15）日舉行「2026國泰金控技術年會」，適逢集團啟動數位轉型滿10年，今年進一步宣告從過去「Cloud First」走向「Agent First」，首度公開由AI Agent打造的「數位同事」創新試驗，同時將觸角延伸至穩定幣、AI Agent支付及自主金融等新興應用。此次年會吸引近7000人報名，線上與現場同步觀看人數突破3500人。

2026-09-15 17:17