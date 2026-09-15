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金價一度跌至4,260美元 國銀：恐下探4,200美元關卡 後市看這幾項關鍵
金價自4,500美元關卡回落後，呈高點下移、震盪築底修正走勢。今日一度跌至4,260美元，國銀指出，下方以4,280至4,300美元區間為重要支撐；若跌破4,280美元，則可能下探4,200美元關卡。
台銀金市報告指出，技術面觀察，金價目前位於4,355至4,390美元短期均線區下方，上方反壓仍重，下方則以4,280至4,300美元區間為重要支撐；若能守穩，金價可望維持4,280至4,500美元區間整理，其中若突破4,435美元後，有機會進一步挑戰4,500美元關卡，反之若跌破4,280美元，則可能下探4,200美元關卡。
基本面方面，儘管美國8月CPI表現相對持穩，惟核心CPI月增率及PPI均高於預期，加以國際油價升破每桶100美元，加深市場對通膨及升息疑慮，帶動聯準會9月升息1碼預期升溫。美國10年期公債殖利率5.0%，實質利率走揚提高持有黃金機會成本，金價短線料維持震盪。
展望本周，台銀報告分析，市場將聚焦聯準會利率決策及主席華許會後談話，藉以評估後續利率路徑；另須留意日本銀行若將政策利率調升至1.25%，對全球匯市與美債殖利率影響。此外，美國零售銷售與工業生產數據、美債殖利率突破5.0%，以及油價於每桶100美元附近之走勢，均為研判金價後續方向的重要依據。
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