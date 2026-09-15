13家金控前八月狂賺5,789億元、超越去年全年！富邦金率先破千億大關

13家上市金控8月獲利15日全數出爐，單月合計稅後純益861.2億元，年增48.9%；累計前八月稅後純益達5,789億元、年增73.1%，不僅賺贏去年全年5,567.7億元，且距離2024年創下的史上最高紀錄5,979.7億元僅一步之遙，今年全年獲利可望再創歷史新高。富邦金（2881）壓軸公布後，一舉拿下單月獲利、累計獲利及累計每股稅後純益「三冠王」。

今年金控獲利全面開花，主要受惠銀行核心利息及手續費收入強勁、台股交易熱絡挹注證券及投資收益，加上金融資產處分利益及非銀行子公司成長。13家金控前八月已有富邦金獲利突破千億元，另有三家超過500億元、七家站上200億元；元大金（2885）、台新新光金（2887）、永豐金（2890）、凱基金（2883）及國票金（2889）等五家，更提前賺贏去年全年。

以金控前八月EPS排名來看，富邦金以8.3元居冠，國泰金（2882）6.47元居次，元大金3.6元第三，中信金（2891）2.7元第四，台新新光金2.31元第五；永豐金、凱基金分別為2.26元及2.11元。兆豐金（2886）、玉山金（2884）、華南金（2880）、第一金（2892）、合庫金（5880）及國票金則依序為1.97元、1.73元、1.71元、1.66元、1.1元及0.92元。

富邦金8月稅後純益246.8億元，累計前八月稅後純益1,202.6億元、年增63.6%，寫歷史同期次高，EPS達8.3元，三項指標均居13家金控之冠。若加計FVOCI權益工具稅後處分利益，8月對保留盈餘影響數達374.3億元，累計前八月更達2,336.8億元、每股16.4元，已超越歷年全年獲利表現，持續厚植可分配盈餘。

富邦金旗下子公司也全面開花。台北富邦銀行8月稅後純益43.2億元、年增32%，前八月累計336.9億元、年增31%，單月及累計均創歷史同期新高，主要受惠存放款規模擴大、淨利差提升，以及財富管理、信用卡業務成長。台股交投熱絡也推升富邦證券獲利，前八月累計155億元、年增140%，單月及累計均創同期新高。

其他金控方面，國泰金前八月稅後純益986.4億元、EPS 6.47元，居EPS亞軍；元大金累計499.4億元、EPS 3.6元居第三，並已超越去年全年獲利。中信金累計538.7億元、EPS 2.7元；台新新光金累計597.5億元、年增222%，為13家「成長王」，EPS為2.31元。永豐金、凱基金累計獲利分別333.4億元、362.9億元，亦已賺贏去年全年，其中凱基金8月獲利月增175.8%，拿下「月增王」。另外，兆豐金、玉山金、華南金、第一金、合庫金、國票金等前八月獲利均創歷史同期新高。

法人分析，今年金控獲利動能強勁，銀行受惠放款成長、淨利差改善及財管手續費增加，證券則受惠台股成交量維持高檔，壽險投資收益及股利收入也提供支撐。13家金控前八月獲利距史上全年最高紀錄僅差約190億元，若資本市場維持穩健，全年獲利再創歷史新高可期。