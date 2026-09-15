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國泰世華銀行前八月簽帳金額6,492億元再創高 年增17.2%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

國泰世華銀行8月信用卡整體簽帳金額逾766億元，較去年同期成長17.7%，主要受暑假旅遊旺季帶動海外消費，以及電商、餐飲、百貨與日常支付需求挹注；今年1至8月累積簽帳金額已達6,492億元、年增17.2%。觀察卡友整體消費樣態，海外旅遊、住宿交通、餐飲及數位消費表現活絡，CUBE信用卡透過「趣旅行」、「玩數位」、「集精選」等自選權益，結合小樹點回饋與多元消費場景，持續提升卡友使用黏著度及集中消費動能。

國泰世華銀行表示，面對市場持續變化及消費型態數位化，金融服務也朝向平台化與場景化發展，信用卡市場競爭已從單純的回饋機制，進一步延伸至點數生態圈、數位服務及生活場景經營。

展望第4季，國泰世華銀行預估，信用卡消費成長動能將持續聚焦於海外旅遊、數位消費及日常生活支付三大場景。隨著旅遊熱度延續，加上iPhone新機上市正式揭開第4季消費旺季序幕，後續百貨周年慶、CUBE信用卡相關快閃活動，以及雙11、雙12電商檔期接續登場，預期將持續帶動旅遊、餐飲、百貨、3C及電商等消費動能。

因應消費趨勢，國泰世華將持續深化旅遊生態圈布局，攜手旅遊平台、航空公司、旅行社及海外合作商戶，並結合百貨、電商及數位平台推出多元回饋與專屬禮遇，提升CUBE信用卡於重點消費場景的使用黏著度，並持續以CUBE平台為核心，串聯旅遊、美食、娛樂及支付等金融服務，打造完整的生活金融生態圈。同時透過CUBE App與國泰優惠CUBE Rewards App雙平台，深化客戶數位互動體驗，結合集團資源與跨產業合作，持續擴大CUBE生態圈的服務價值。

國泰世華 國泰 銀行

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