會計師不只查帳了！ 金管會鬆綁：可管遺產、當董監事

會計師執業邊界再放寬。金管會8月5日已修正《會計師法》，除鬆綁永續資訊確信助理資格，也明定會計師可擔任遺產管理人，並開放特定條件下兼任公營事業董監事，擴大人才與業務運用空間。

證期局副局長黃厚銘說，隨永續資訊確信案件增加，查核內容已不只侷限財務數字，還可能涉及溫室氣體盤查、人力資源等跨領域資訊，因此增訂永續資訊確信助理人員資格。

現行會計師助理資格主要仍以會計、審計相關背景為主，未來將由會計師公會全國聯合會研擬可納入哪些跨域專業人才，再報主管機關核定。

換言之，未來永續資訊確信團隊，有望進一步納入環境、碳盤查等專業人才，協助會計師處理愈來愈複雜的非財務資訊。

第二項鬆綁則是正式把「遺產管理人」寫進會計師法。

黃厚銘說，現行民法並未限定遺產管理人資格，會計師原本就可依概括業務範圍承接，但此次修法明文列入，讓民眾未來可直接從法規確認會計師具備承接資格。

第三項則是放寬會計師兼任「公營事業」董監事。公營事業包括國營和泛國營，前者如台糖、水、電、油，後者如泛公股金融業者。

過去會計師原則上不得兼任，修法後，若未領取董監酬勞(只能領車馬費)，且未擔任對經營政策負主要決策責任的職務，即可兼任。

黃厚銘說，是否屬於主要決策職務，仍須視各公營事業報主管機關及銓敘部審查的職務範圍而定；符合規定者雖可領取車馬費，但不能領取董監事酬勞。

業界人士指出，此次鬆綁對中小型會計師事務所較有實質效益，可望增加專業服務與兼職空間。

至於四大會計師事務所，因內部合夥規範及責任考量，實務上對會計師擔任董監事多有較嚴格限制。

此外，此次修法也調整會計師公會會員大會委託出席計算方式，未來公會可透過章程另訂有效委託認定機制，例如抽籤，以避免過去搶先報到、認定順序引發混亂。

金管會表示，後續將督導會計師公會儘速訂定永續資訊確信助理資格相關辦法，在擴大跨域人才運用的同時，持續兼顧事務所品質管理與查核品質。