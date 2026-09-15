快訊

外資賣超626億元…賣超這檔記憶體最多 買超第一名是金融股

台大校長拋「台灣沒台積電會怎樣？」 台積電共同營運長妙回

闖十八羅漢洞炸毀塑像 拍片炫耀「大將軍戰死了」警逮2男送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

會計師不只查帳了！ 金管會鬆綁：可管遺產、當董監事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會8月5日已修正《會計師法》。聯合報系資料照
金管會8月5日已修正《會計師法》。聯合報系資料照

會計師執業邊界再放寬。金管會8月5日已修正《會計師法》，除鬆綁永續資訊確信助理資格，也明定會計師可擔任遺產管理人，並開放特定條件下兼任公營事業董監事，擴大人才與業務運用空間。

證期局副局長黃厚銘說，隨永續資訊確信案件增加，查核內容已不只侷限財務數字，還可能涉及溫室氣體盤查、人力資源等跨領域資訊，因此增訂永續資訊確信助理人員資格。

現行會計師助理資格主要仍以會計、審計相關背景為主，未來將由會計師公會全國聯合會研擬可納入哪些跨域專業人才，再報主管機關核定。

換言之，未來永續資訊確信團隊，有望進一步納入環境、碳盤查等專業人才，協助會計師處理愈來愈複雜的非財務資訊。

第二項鬆綁則是正式把「遺產管理人」寫進會計師法。

黃厚銘說，現行民法並未限定遺產管理人資格，會計師原本就可依概括業務範圍承接，但此次修法明文列入，讓民眾未來可直接從法規確認會計師具備承接資格。

第三項則是放寬會計師兼任「公營事業」董監事。公營事業包括國營和泛國營，前者如台糖、水、電、油，後者如泛公股金融業者。

過去會計師原則上不得兼任，修法後，若未領取董監酬勞(只能領車馬費)，且未擔任對經營政策負主要決策責任的職務，即可兼任。

黃厚銘說，是否屬於主要決策職務，仍須視各公營事業報主管機關及銓敘部審查的職務範圍而定；符合規定者雖可領取車馬費，但不能領取董監事酬勞。

業界人士指出，此次鬆綁對中小型會計師事務所較有實質效益，可望增加專業服務與兼職空間。

至於四大會計師事務所，因內部合夥規範及責任考量，實務上對會計師擔任董監事多有較嚴格限制。

此外，此次修法也調整會計師公會會員大會委託出席計算方式，未來公會可透過章程另訂有效委託認定機制，例如抽籤，以避免過去搶先報到、認定順序引發混亂。

金管會表示，後續將督導會計師公會儘速訂定永續資訊確信助理資格相關辦法，在擴大跨域人才運用的同時，持續兼顧事務所品質管理與查核品質。

會計師 金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台企銀供應商大會 領航永續

交棒危機！蔡鴻青：近千家上市櫃公司「傳不下去」

「鏟子超人」救災有百萬保障了！掃碼就能投保 但醫療不賠

營養師諮詢服務 10月起開放視訊

相關新聞

新台幣連4貶 逼近31.9元關卡

國際美元持續走強，加上外資匯出壓力未歇，新台幣兌美元今（15）日再度走弱，終場收在31.848元，較前一交易日大貶1.6角、貶幅0.51%，盤中最低一度貶破31.9元，創逾3周低點，市場成交量為37.44億美元。

台新銀統籌主辦明昌國際28億永續連結聯貸案 助金屬機櫃龍頭布局國際

台新銀行統籌主辦明昌國際5年期新台幣28億元永續連結聯合聯貸案，並於今日簽約。台新銀表示，募集期間獲金融同業支持，最終承諾金額達原訂募集額度的190%。

金價一度跌至4,260美元 國銀：恐下探4,200美元關卡 後市看這幾項關鍵

金價自4,500美元關卡回落後，呈高點下移、震盪築底修正走勢。今日一度跌至4,260美元，國銀指出，下方以4,280至4,300美元區間為重要支撐；若跌破4,280美元，則可能下探4,200美元關卡。

13家金控前八月狂賺5,789億元、超越去年全年！富邦金率先破千億大關

13家上市金控8月獲利15日全數出爐，單月合計稅後純益861.2億元，年增48.9%；累計前八月稅後純益達5,789億元、年增73.1%，不僅賺贏去年全年5,567.7億元，且距離2024年創下的史上最高紀錄5,979.7億元僅一步之遙，今年全年獲利可望再創歷史新高。富邦金（2881）壓軸公布後，一舉拿下單月獲利、累計獲利及累計每股稅後純益「三冠王」。

會計師不只查帳了！金管會鬆綁：可管遺產、當董監事

會計師執業邊界再放寬。金管會8月5日已修正《會計師法》，除鬆綁永續資訊確信助理資格，也明定會計師可擔任遺產管理人，並開放特定條件下兼任公營事業董監事，擴大人才與業務運用空間。

國泰金技術年會吸近7千人次 宣告進入Agent First時代

國泰金控今（15）日舉行「2026國泰金控技術年會」，適逢集團啟動數位轉型滿10年，今年進一步宣告從過去「Cloud First」走向「Agent First」，首度公開由AI Agent打造的「數位同事」創新試驗，同時將觸角延伸至穩定幣、AI Agent支付及自主金融等新興應用。此次年會吸引近7000人報名，線上與現場同步觀看人數突破3500人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。