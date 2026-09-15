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「鏟子超人」救災有百萬保障了！掃碼就能投保 但醫療不賠

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

鏟子超人」救災保險正式常態化。金管會15日宣布，即日起重大災害發生時，政府可啟動志工團體保險，18至80歲志工掃QR Code即可投保，意外身故、失能各保100萬元，但意外醫療未納入保障。

這套機制源自去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害。當時大批民眾自發前往災區救援，卻因不屬《志願服務法》或《災害防救法》規範的法定志工，產生保險保障缺口。

金管會去年10月因此核准凱基人壽試辦「花蓮光復鄉援助志工團體保險」。考量單次試辦並非長久之計，如今改由產、壽險公會建立常態運作機制，未來遇到重大災害，不必再逐案申請試辦。

依新制，重大災害發生後，若中央政府指定機關或地方政府有投保需求，即可聯繫產、壽險公會，由保險業輪值一家簽單公司與政府對接，其餘業者共同參與共保。

目前共有8家壽險、7家產險及中央再保參與。保單成立後，志工只要透過手機掃描要保單位提供的QR Code，即可完成記名投保，再由政府彙整並確認志工名冊。

保障期間除執行志工服務時間外，也涵蓋從住家或工作地點往返災區的交通期間。意外身故及意外失能保險金額均為100萬元。

至於保費，保險局副局長蔡火炎說，去年花蓮試辦時，100萬元保額一天保費僅1元，一次投保三天，凱基人壽試辦一個月累計投保2萬7,300人次，保費收入約2萬元，期間零理賠。

不過，一天1元並非未來固定費率。實際保費仍須依每次災害、投保人數及保障期間，由要保政府與簽單保險公司洽訂。

值得注意的是，新制並未納入意外傷害醫療。蔡火炎解釋，考量國人已有全民健保，且若加入傷害醫療，保費成本可能與身故保障相近，將增加政府負擔，因此目前先維持身故及失能保障。

他說，未來若中央或地方政府有傷害醫療保障需求，仍可再討論調整。現階段主要先補足自發性救災志工在既有法規之外的重大風險缺口。

外籍志工方面，只要持有居留證，原則上也可透過QR Code填寫投保資料。不過，是否納入當次救災志工，仍須由要保單位依現場需求認定。

至於民眾若尚未掃碼、也未完成志工登記，就自行前往災區並在途中發生事故，是否能獲得保障，仍可能出現認定問題。蔡火炎說，屆時將依其他客觀事實判斷，實務上仍須視個案認定。

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