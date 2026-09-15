國泰金技術年會吸近7千人次 宣告進入Agent First時代

國泰金控今（15）日舉行「2026國泰金控技術年會」，適逢集團啟動數位轉型滿10年，今年進一步宣告從過去「Cloud First」走向「Agent First」，首度公開由AI Agent打造的「數位同事」創新試驗，同時將觸角延伸至穩定幣、AI Agent支付及自主金融等新興應用。此次年會吸引近7000人報名，線上與現場同步觀看人數突破3500人。

國泰金控副董事長蔡宗翰親自出席爐邊對談。他表示，國泰當年推動轉型，並非「為數位而數位」，而是察覺各單位之間需要增進理解，並進一步從客戶角度思考問題，數位與科技只是協助公司解決問題與痛點的工具。

蔡宗翰以國泰世華銀行CUBE卡為例，當年從「多卡」轉為「一卡」，將權益選擇權交還給客戶，讓客戶依自身需求靈活切換，即是從客戶需求出發，再以數位科技實現服務創新。

談到下一階段布局，蔡宗翰表示，國泰將在既有基礎上持續探索資產管理、財富管理等領域機會，而AI也可能帶給國泰及其他企業「彎道超車」的機會。他認為，企業應善用AI力量，重新思考工作方式與價值創造，進一步放大既有強項。

國泰金今年也首度公開三名正在測試中的AI「數位同事」，包括專案管理助手Vanessa.ai、科技治理審查專員Sherlock.ai，以及法務合約初審專員Lawrence.ai。

與過去生成式AI需要使用者逐次下指令不同，國泰表示，這些AI Agent會被賦予特定角色及工作邊界，可自主使用企業內部知識與工具完成任務；但涉及重要決策、規則確認或例外情境時，仍由真人負責判斷及最終決策。

為避免AI進入企業工作流程後衍生新的風險，國泰也同步從身分權限、企業知識、系統串接、資安監控及稽核軌跡建立管理機制，強調AI導入同時必須做到「可治理」。

國泰金指出，集團科技策略正從「Cloud First」走向「Agent First」，下一步將建立「數位勞動力」，透過可治理的AI Workflow及Agent Platform，把目前各項AI試驗進一步轉化成可複製、可規模化的集團級IT能力。

實際應用上，國泰已透過AI Agent導入軟體開發生命週期（SDLC）的需求管理，利用不同角色Agent協作，降低跨部門溝通成本、縮短需求分析時間；國泰世華也以AI Scrum及AI SDLC team，讓AI參與需求整理、開發測試及文件製作，重新定義人機協作模式。

今年年會並邀請OpenAI國際業務主管謝家豪（Oliver Jay）、Google Cloud台灣技術總經理林書平、台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩，以及政大金融科技研究中心主任王儷玲等人，探討企業AI落地、Multi-Agent治理，以及AI進入工作流程後的人才與責任制度。

除AI外，數位資產也成為國泰下一階段布局重點，包括虛擬資產保管、穩定幣、AI Agent支付及自主金融等議題。國泰表示，金融業在發展新技術的同時，仍必須兼顧洗錢防制、資產安全及法規遵循。

國泰金表示，自2016年啟動數位轉型後，已陸續累積數位、數據及雲端能力，近年再向生成式AI、Agentic AI及數位資產延伸，未來將持續深化AI、資安治理及金融科技人才發展，朝「以金融為核心的科技公司」目標前進。