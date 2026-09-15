全球僅4市場推出 渣打Beyond世界之極卡正式進軍台灣

渣打銀行15日攜手萬事達卡（Mastercard）推出為優先私人理財客戶打造的專屬邀請制「渣打 Beyond 世界之極卡」，將優先私人理財服務與專屬權益從資產配置與財富傳承，進一步延伸至旅遊、餐飲及生活禮遇等多元面向，打造以客戶需求為中心的全方位尊榮體驗。

台灣是渣打集團第四個推出「渣打Beyond 世界之極卡」的重點市場，內部數據顯示，持有「渣打Beyond 世界之極卡」的優先私人理財客戶，平均資產管理規模約為未持卡客戶的兩倍，顯示圍繞客戶核心需求的專屬體驗，已經成為深耕客戶關係的最有效平台，並在既有優先私人理財服務的財富管理、旅遊餐飲及生活體驗之上，疊加出更高規格的尊榮禮遇。

全球財富管理市場快速成長，亞洲更成為客戶資產快速累積的重要區域。渣打銀行身為亞洲前三大財富管理銀行，2026年上半年，集團來自富裕客群的新資金流入便高達330億美元，帶動總資產管理規模（AUM）年成長達15%；台灣位居渣打集團重要的財富管理市場之一，更展現強勁成長動能，截至7月底，優先私人理財客戶數較去年同期成長逾四成，總資產規模更暴增近七成，顯示優先私人理財的服務獲得客戶的熱烈迴響。

渣打銀行總經理游天立表示，「今年以來，渣打銀行高資產新戶數快速成長。銀行內部調查也顯示，高資產客戶除了重視專業的財富管理能力外，也對獨特且高端的消費體驗展現高度興趣，並將其視為個人身分與生活風格的延伸。其中，旅遊及精緻餐飲領域的個人化體驗與優惠，尤其受到優先私人理財客群青睞。因此，渣打銀行特別推出『Beyond世界之極卡』，為優先私人理財客戶提供相關專屬禮遇」。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文也指出：「萬事達卡的全球研究發現，富裕族群的消費重心正由『擁有』轉向『體驗』，59%的受訪者表示他們更願意將資源投入能豐富人生的精彩體驗，此次與渣打銀行攜手推出『渣打Beyond世界之極卡』，正是著眼於富裕族群的每卡平均跨境消費金額是一般消費者的3倍，憑藉萬事達卡遍布全球的旅遊、餐飲與生活品味禮遇資源，為渣打優先私人理財的客戶打造無縫接軌國際生活的尊榮體驗，開啟更寬廣的世界。」

專為優先私人理財客戶打造、採邀請制的「渣打Beyond 世界之極卡」，以頂級餐飲、旅遊加上生活禮遇，讓高資產客戶享有更全面的尊榮體驗。持卡人可享國內消費最高1.25%、國外消費最高3%，以及餐飲消費最高10%現金回饋；另外更搭配精選米其林等級餐廳加碼美食金及臻選餐廳最優5折優惠，讓每一次品味饗宴更添驚喜。