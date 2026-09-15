北富銀信用卡累計前八月刷卡突破4,400億元 創歷年同期新高

金融業最具指標性的金融科技盛會「2026國泰金控技術年會」15日盛大登場。適逢國泰金（2882）啟動數位轉型滿10周年，國泰金控副董事長蔡宗翰親自出席並擔綱上午場爐邊對談與談人，深刻回顧十年轉型軌跡，並擘劃未來的戰略藍圖。本屆年會聚焦「Agentic AI與數位同事」、「AI 驅動 IT 升級」及「數位資產與Web3」三大主軸，首度公開以 AI Agent 打造的「數位同事」創新試驗，深入探討AI進入企業工作流程後的資安治理、權限控管與稽核實務，及穩定幣、AI Agent支付與自主金融等全新金融場景。現場集結OpenAI、Google Cloud、台灣微軟、KPMG、政大、台大、中華民國虛擬資產服務商業同業公會等國內外重量級領袖，吸引近7,000人報名參與，線上與現場同步觀看人數更突破3,500人。

2026-09-15 17:10