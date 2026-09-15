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北富銀信用卡累計前八月刷卡突破4,400億元 創歷年同期新高
北富銀信用卡8月刷卡量513億，較去年同期成長8%，較上月減少7%，主因8月入帳天數較上月減少2日所致。累計前八月簽帳金額已突破4,400億元，創歷年同期新高。8月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費占比近4成。
北富銀2026年8月新增發卡量約4.1萬張，主要發卡貢獻及本行累積發卡量前三名為：富邦Costco聯名卡約285萬卡、富邦J卡約240萬卡及富邦momo卡約116萬卡。
北富銀持續落實「精準客群、深耕場景」經營策略，除掌握海外旅遊與跨境消費成長趨勢外，亦將聚焦核心客群經營，透過數據分析及差異化優惠設計，提升客戶活躍度與長期往來深度。
隨著第4季消費需求持續升溫，海外旅遊、跨境網購等消費場景可望維持成長動能。針對卡友規劃行程、交通住宿預訂及海外購物等需求，北富銀持續推出涵蓋旅行社、航空公司、旅遊平台及免稅店等熱門通路優惠，消費滿額最高可享3,600元回饋，海外藥妝及百貨消費最高享26%回饋；同時提供海外消費分期服務，單筆滿千元即可申辦12至30期單筆分期，並享前三期免息優惠，協助卡友彈性規劃旅遊支出，提升整體消費體驗，進一步帶動簽帳成長。
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