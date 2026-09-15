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新台幣連4貶 逼近31.9元關卡

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣兌美元今（15）日再度走弱，終場收在31.848元，較前一交易日大貶1.6角、貶幅0.51%。聯合報系資料照
新台幣兌美元今（15）日再度走弱，終場收在31.848元，較前一交易日大貶1.6角、貶幅0.51%。聯合報系資料照

國際美元持續走強，加上外資匯出壓力未歇，新台幣兌美元今（15）日再度走弱，終場收在31.848元，較前一交易日大貶1.6角、貶幅0.51%，盤中最低一度貶破31.9元，創逾3周低點，市場成交量為37.44億美元。

匯銀主管表示，新台幣近期貶勢明顯，已經連續四個交易日貶值，共貶3.43角，主要反映台股走弱，資金匯出。其次則是市場預期聯準會升息機率高，美元走強所導致。

匯銀主管指出，近期美國通膨壓力升高，反應到市場上，10年期美債殖利率突破5%，也推升美元走勢；另一方面，AI產業傳出放緩發展聲音，科技股震盪、外資持續匯出，也使新台幣承受雙重壓力，央行也不願逆勢而行，因此新台幣緩步走貶，將前段時間升值的幅度幾乎吐回。

央行將在本周四召開第三季理監事會，市場預料通膨仍有疑慮下，央行有可能升息因應，匯率上，待美元近期強勢趨緩後，也會適度維持新台幣匯價，減緩輸入性通膨壓力。

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