台新銀統籌主辦明昌國際28億永續連結聯貸案 助金屬機櫃龍頭布局國際

台新銀行統籌主辦明昌國際5年期新台幣28億元永續連結聯合聯貸案，並於今日簽約。台新銀表示，募集期間獲金融同業支持，最終承諾金額達原訂募集額度的190%。

除了由台新銀行擔任統籌主辦銀行及額度管理銀行，第一銀行、土地銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、華南銀行及彰化銀行共同主辦。募集資金將用於支應擴廠、購置機器設備等資本支出，以及充實中期營運資金，進一步優化公司財務結構。

明昌成立於1976年，最初以鋼製辦公家具起家，1980年代轉型投入DIY工具箱及專業級車用工具箱製造，現已發展為台灣最大、全球前五大的工具箱製造商之一，長年深耕金屬板材加工與設計製造空間應用領域產品，其產品線涵蓋工具箱、工具車、專業收納設備、醫療推車與設備、智慧藥櫃、智能及節能儲存設備等多元應用，並以一站式ODM/OEM服務深耕國際市場，自有品牌包括五金工具箱品牌BOXO及醫療設備品牌BAILIDA，持續拓展高端產品比重。

在產能擴展方面，明昌於台中地區設有三座生產基地，涵蓋工具箱、醫療設備及電子櫃體相關產線，持續投入先進板金製造技術、自動化設備及智慧製造系統，建立設計、開發、生產及品質管理能力。憑藉深厚的金屬板金與櫃體整合技術，產品廣泛應用於汽車、醫療、手工具、教育、物流等產業，並進一步延伸至智慧櫃體、充電機櫃、儲能機櫃及伺服器機櫃等新興領域，展現多元應用開發實力與產品升級動能。

明昌以外銷為導向，長期深耕美洲、歐洲及其他海外市場，客源穩固且通路布局完整。近年公司積極強化下游通路經營，除持續深耕既有國際客戶合作關係外，亦透過海外據點與策略性投資擴大全球市場版圖。今年1月，明昌完成英國SERENCO UK策略性收購案，進一步結合高階製造能力與在地通路優勢，深化BOXO品牌在英國市場的布局，可望提升對當地超過400家經銷商的服務量能，強化在歐美市場之競爭優勢。