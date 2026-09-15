土銀羽球隊揚威國際 連續兩站賽事奪冠

土銀羽球隊國際賽事再傳捷報，繼王柏崴上周在「2026印尼超級100大師賽」奪下男單冠軍，陳子睿/林煜傑於13日也在「2026越南超級100公開賽」，奪下男子雙打冠軍，創下連續兩站超級100系列賽事均奪下冠軍榮譽，成績表現亮眼。

土銀陳子睿/林煜傑目前為世界排名第32名，本屆賽事以第一種子身分出賽，首輪32強遭遇台灣同胞好手蘇敬恆/唐凱威，以21：12、21：15的比分輕鬆過關。16強戰再度對決台灣同胞好手李威霆/陳秉軒，經過3局苦戰，最終以21：18、12：21、21：14的比分驚險獲勝。8強戰對決大陸選手，2人再度經過3局苦戰，以21：12、18：21、21：17的比分驚險過關。4強戰對決馬來西亞選手，2人以21：17、21：19的比分獲勝，再度挺進超級系列賽冠軍戰。

冠軍戰對決新加坡選手許永凱/黃家豪，陳子睿/林煜傑把握機會，不想再讓首座超級系列賽冠軍差肩而過，經過27分鐘最終以21比14、21比12的比分輕取新加坡組合，拿下2人合拍以來的首座超級巡迴賽冠軍。陳子睿與/林煜傑自從2024年開始合拍，曾拿過3場較低階的國際挑戰賽及國際系列賽冠軍，也在「2024年第二次全國羽球排名賽」及「2025年第一次全國羽球排名賽」，創下男子甲組雙打二連霸的紀錄。之後雖歷經一段低潮期，不過2人並不氣餒，終於在今年有所突破，先是在6月份「美國超級300公開賽」奪下亞軍，再於本次賽事奪冠，預計本周男雙選手世界排名可望進入前30名。

土地銀行羽球隊近年在國內外賽事表現亮眼，尤其是黃金男雙的土銀王齊麟在「2020年東京奧運」及「2024巴黎奧運」2屆奧運，創下奧運史無前例男子雙打二連霸紀錄。今年羽球隊亦在國際及國內賽事表現大放異彩，自1月迄今已勇奪國際及國內賽事46冠34亞46季，總計囊括126面獎牌。其中包括，「左手重砲」林俊易在英國最高層級「2026全英超級1000公開賽」奪下男子單打金牌，成為我國在該賽事逾百年來第一個男單金牌；也在「2026印度超級750公開賽」拿下金牌，創下我國史上首位在超級750系列賽男單項目摘金紀錄。

此外，土銀「雙胞胎組合」李芳任／李芳至也在「瑞士超級300公開賽」勇奪男雙項目金牌。王齊麟/邱相榤在「2026德國超級300公開賽」奪下男雙項目季軍。陳政寬/劉廣珩、林芝昀/許尹鏸在「2026澳洲超級500公開賽」分別奪下男雙、女雙項目雙季軍。蘇力揚、劉廣珩/許尹鏸在「美國超級300公開賽」分別奪下男單、混雙項目雙冠軍、陳子睿/林煜傑奪下男雙亞軍。劉廣珩/許尹鏸在「2026加拿大超級300公開賽」奪下混雙項目亞軍。

林芝昀/許尹鏸在「2026日本超級750公開賽」奪下女雙項目季軍。林俊易、陳政寬/劉廣珩在「2026台北超級300公開賽」分別奪下男單、男雙項目雙季軍。王柏崴在「2026印尼超級100大師賽」奪下男單冠軍。另林俊易、王齊麟、邱相榤、劉廣珩、許尹鏸及林芝昀等6名球員入選「2026名古屋亞運」國家代表隊，將於近日啟程出賽奮戰，為國爭光。