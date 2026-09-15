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中信卡前八月簽帳金額衝上8,263億元 穩居市場龍頭

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信卡再創歷史新高！前八月簽帳金額衝上8,263億元、排名市場第一，擴大領先優勢。

中信卡整體消費與發卡動能持續穩健，2026年8月總簽帳金額達979億元，其中信用卡簽帳金額859億元；累計今年1月至8月總簽帳金額達8,263億元，較去年同期成長24%，創歷年同期新高，主要受惠於保險、旅遊、量販及超商等消費需求挹注。發卡方面，8月發卡量達10.5萬張，以「中國信託uniopen聯名卡」、「中國信託中油聯名卡」、「中國信託LINE Pay卡」及百貨聯名卡等產品為主要動能。中國信託持續依據市場及客戶需求，深化零售、交通旅遊、社群平台及百貨購物等多元消費生態系，帶動發卡與簽帳業務穩健成長。

下半年省錢攻略！中信卡享百貨周年慶、旅遊、美食優惠

延續暑期消費熱度並掌握百貨周年慶、Apple新機上市及旅遊消費商機，中信卡近期推出多項優惠，包括指定百貨周年慶最高13%回饋、電商與指定3C通路分期優惠、旅行社滿額贈千元旅遊大禮包，以及BIGBANG WORLD TOUR高雄場演唱會獨家優先購票。餐飲方面，卡友透過EZTABLE指定專區預訂島語、饗饗、旭集及URBAN PARADISE等熱門餐廳，可享中信卡獨家保留位及最高10%回饋，於全台多家飯店用餐另享最低85折優惠，全面串聯購物、旅遊、美食、娛樂及生活繳費等多元消費情境。

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