中信卡前八月簽帳金額衝上8,263億元 穩居市場龍頭

家族企業找得到接班人，並不代表傳承就能成功。中國信託商業銀行攜手國立政治大學成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，昨（14）日發布第二篇《家族企業傳承的思考與決策框架》報告，直指家族企業真正難以傳承的，往往不是股權或經營權，而是創辦人長年累積的人脈、聲譽、專業知識、企業文化及政商關係等「特殊資產」。研究智庫並提出「家族企業傳承診斷矩陣」（FESDM）及「治理資本成熟度模型」（GCMM），協助企業找到最適合自身條件的傳承路徑。

2026-09-15 02:06