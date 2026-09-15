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玉山信用卡8月單月簽帳金額544億元 創同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

玉山信用卡業務持續穩定增長，8月流通卡數751萬張，有效卡數約為490萬張，本月新發卡數為6.8萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear信用卡等。

玉山信用卡8月單月簽帳金額為544億元，較去年同期成長13.8%，年度簽帳金額為5,269億元，較去年同期成長17.8%，整體維持穩健雙位數成長動能，創造8月單月與年度累積新高。本行8月份簽帳成長動能主要受惠於網購、APP支付及旅遊消費持續增長，其中暑假出遊與休閒娛樂需求帶動旅遊及海外消費維持雙位數成長；同時，數位支付與電商消費習慣日益普及，持續挹注整體簽帳表現。

為滿足顧客多元的用卡需求，玉山Unicard不僅於百大指定通路提供最高4.5%回饋外，亦持續推出期間限定加碼優惠。即日起至12月31日，透過玉山Wallet領取專屬優惠，於每周三持玉山Unicard綁定全支付(PX Pay Plus)或PX Pay在全聯福利中心/大全聯單筆消費滿1,000元，享100點玉山e point回饋。此外，被譽為旅日必備的玉山熊本熊卡，持續挹注本行發卡動能，年底前使用玉山熊本熊卡綁定玉山Wallet電子支付於日本PayPay消費免收國外交易服務費，最高可享5%優惠，玉山銀行透過滿足顧客在國內外各式消費場景的需求，進一步推動整體信用卡發卡量穩健成長。

因應9月開學季的支付需求，玉山信用卡推出學費繳納優惠，即日起至12月31日使用玉山信用卡於學費通繳費平台及i繳費平台繳納學費，單筆滿額登錄享6期0利率，或於9月30日前使用玉山世界卡單筆滿額，並申辦玉山帳戶自動扣繳玉山卡費，登錄享0.5%玉山e point回饋無上限，玉山卡持續深化用卡場景，帶動簽帳金額成長。

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