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台新銀8月刷卡金額480億元 Richart 卡突破300萬張

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台新銀行8月信用卡刷卡金額480億元，累計刷卡金額創歷年新高，保費、百貨、海外消費成長顯著。

台新銀行8月累計刷卡金額年增率22.8%，Richart卡發卡量已突破300萬張，9/15更與全家及屈臣氏三方策盟，將全家Richart聯名卡權益全面升級，為市場首推3點齊發最高10%，為下半年主推卡片之一。Richart卡7月起推出全新「Chill刷」最高10%，搭配8 - 9月三星及Apple陸續新機上市，可享加碼最高5%，受客戶好評。

台新Richart卡持續經營年輕族群，掌握iPhone18及新款機型預購熱潮，到 Apple直營店(含官網)，切換Chill刷可享最高3.3%回饋；針對聚會/追星/健身等消費場景，更祭出指定通路最高享10%回饋。

9月適逢中秋連假，9/30前虎航刷台新卡購票最高享95折；10/31前全台旅行社刷台新卡，最高享5%回饋；若是赴日旅遊，持Richart Visa卡於高島屋及BicCamera消費，享最高13.3%回饋；用台新Pay+綁定Richart卡，新戶消費享最高19%優惠+10%回饋，再享旅遊金10萬元大放送。

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