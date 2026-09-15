國泰世華銀攜手萬事達卡 推「東京馬拉松2027抽選活動」

「東京馬拉松2027」將於2027年3月7日舉行、迎接第20回紀念大會，國泰世華銀行攜手東京馬拉松2027官方支付合作夥伴萬事達卡，推出「萬事達卡東京馬拉松2027抽選活動」，即日起至2026年10月11日止，國泰世華銀行指定萬事達卡卡友於活動期間內完成報名及指定的活動條件，即可抽東京馬拉松2027全馬參賽資格，另針對CUBE萬事達卡卡友加碼推出指定航空萬元消費折抵金抽獎，邀請熱愛跑步的卡友踏上東京賽道，挑戰自我、寫下屬於自己的跑者篇章。

東京馬拉松自2007年舉辦以來，已成為全球具代表性的馬拉松賽事之一，迎接第20回紀念大會，東京馬拉松2027全馬參賽人數將擴增至歷年最多的40000人，並延續「The Day We Unite」精神，透過跑步串聯來自不同國家與背景的跑者。

國泰世華表示，隨著跑步風氣盛行，海外馬拉松不僅是一場運動挑戰，更是一段結合旅行、自我實現與人生體驗的旅程，此次攜手萬事達卡，希望透過難得的參賽機會，鼓勵台灣跑者勇敢設定目標、突破自我。未來，國泰世華也將持續秉持為可能竭盡所能的品牌精神，以多元生活與金融服務陪伴卡友探索世界、實現每一段值得期待的人生旅程。

國泰世華攜手萬事達卡推出的「萬事達卡東京馬拉松2027抽選活動」有兩大亮點：首先有意參加的卡友須於2026年9月7日至9月30日完成報名，並檢附2023年至2026年間AIMS認證賽事的全馬或半馬完賽成績證明；另於2026年9月7日至10月11日活動期間，持國泰世華萬事達卡累積消費滿20000元即可獲得抽獎機會，累積消費滿100000元最高享14次抽選機會，活動共將抽出40名幸運卡友，每人可獲得東京馬拉松2027全馬參賽資格，讓具備跑步經驗、懷抱挑戰目標的卡友，有機會站上東京馬拉松2027賽道。

其次，為跑者逐夢東京加碼應援，國泰世華同步推出CUBE萬事達卡信用卡加碼活動，活動期間於CUBE App領取指定優惠券，持CUBE萬事達卡信用卡累積消費滿5000元，即可抽指定航空15000元消費折抵金（共5名），為卡友的東京參賽旅程再添助力，並預告將於2027年3月7日賽事登場前，在東京規劃國泰世華卡友專屬應援活動，從台灣一路陪伴跑者前進東京。更多活動資訊將陸續於國泰世華官方網站及社群平台公布，邀請卡友一同共襄盛舉，為台灣跑者加油。