MaiCoin Pay開通全台萊爾富門市支付服務 首家支援超商加密貨幣支付

MaiCoin 集團旗下加密貨幣支付服務 MaiCoin Pay 於全台萊爾富門市開放支付消費服務，為首家支援超商消費付款之加密貨幣支付服務平台，亦是加密貨幣融入日常生活運用的里程碑。為了更便利操作，MaiCoin Pay 也首度開放超商會員及發票載具功能綁定服務，用戶只要在 MaiCoin Pay 上完成萊爾富 Hi-Life VIP 會員及電子發票載具條碼綁定，即可在 MaiCoin Pay 付款畫面一次滿足加密貨幣付款、會員權益累積及發票儲存等需求。

為慶祝服務上線，MaiCoin 推出限時新戶及消費回饋活動，新用戶完成註冊至指定門檻，即可獲得等值新台幣 200 元的 MAX Token 限量回饋；活動期間使用 MaiCoin Pay 至萊爾富消費可享 20% 回饋，參加消費集章活動還可兌換茶葉蛋、美式咖啡、紅牛能量飲料等好禮。

MaiCoin Pay 支援比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、USDT、USDC 及平台功能性代幣 MAX Token 等 5 種主流加密貨幣，用戶至萊爾富門市消費時，只要開啟 MaiCoin 數位資產買賣平台 App、點選支付功能至 MaiCoin Pay 頁面，選擇欲使用的幣種後即可完成付款。

為簡化實際支付流程，MaiCoin Pay 更首度推出 QR Code 「反掃」功能，搭配支援萊爾富 Hi-Life VIP 會員及電子發票載具條碼綁定功能，用戶結帳時只要一次操作即可透過 MaiCoin App 的單一 QR Code 畫面完成付款、會員權益累積與電子發票儲存，無需分別出示付款碼、會員及載具條碼，提供用戶更直覺、流暢的加密貨幣消費體驗。

歡慶擴大應用場景，MaiCoin Pay 同步推出多重限時回饋。2026 年 9 月 16 日起至 2027 年 3 月 15 日，新用戶註冊 MaiCoin 平台帳戶時，只要輸入推薦碼「HILIFE」並完成 Lv.2 身分驗證，前 3,000 名即可獲得等值新臺幣 200 元之 MAX Token；用戶於活動期間使用 MaiCoin Pay 至萊爾富門市消費，另可享 20% 回饋，每人每月回饋上限新臺幣 100 元。 2026 年 9 月 16 日至 2026 年 12 月 8 日期間，用戶使用 MaiCoin Pay 至萊爾富門市消費，單筆滿新臺幣 50 元即可在萊爾富 App 獲得 1 個活動章，集滿指定章數即可兌換茶葉蛋、美式咖啡、紅牛能量飲料等好禮。