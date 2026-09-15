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基富通：TISA基金累計逾24萬戶 資產規模210億

中央社／ 台北15日電

台灣集中保管結算所旗下基富通證券今天表示，金管會推動的台灣個人投資儲蓄帳戶TISA基金，近期成為不少投資人的配置首選，累計參與人數已超過24萬戶，帳戶資產規模合計達新台幣210億元。

基富通總經理陳光輝透過新聞稿表示，TISA具備3大優勢，一是主動出擊、分散布局，由基金經理團隊主動挖掘具成長潛力的企業，以一籃子股票掌握市場機會，同時適時調節、靈活配置。二是低費用率，TISA基金除了在基富通平台上享有申購0手續費、無信託管理費等優惠外，其經理費更大幅調降，最低僅0.5%，相較一般股票型基金約1.5%的經理費，每年最高省下1個百分點，長期所累積的複利資產差距可達數十萬元。

第三是千元起投、門檻親民，TISA級別基金每月最低只要新台幣1000元即可投資，對小資族相當友善，而且採取定期定額方式分散進場時點，避免陷入追高殺低的情形，還能引導投資新手養成長期紀律理財的習慣。

陳光輝強調，面對充滿不確定的市場環境，理財絕非一場比拚短跑速度的競賽，而是耐力與紀律的馬拉松。

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