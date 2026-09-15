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台銀深耕馬祖推廣行動支付 使用 TWQR 消費最高享12.5%回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

近年馬祖憑藉獨特戰地文化、自然景觀及特色聚落魅力，吸引大量旅客造訪，帶動當地觀光及消費需求成長。為提升離島地區數位支付普及率並提供旅客更便利的消費體驗，台灣銀行致力協助在地商家接軌數位支付趨勢，自今年7月起陸續於連江縣辦理TWQR推廣說明會，並與連江縣交通旅遊局共同前往各鄉鎮宣導，協助商家導入TWQR收款服務，打造更便利、友善的無現金消費環境。

為鼓勵民眾體驗TWQR支付服務，台灣銀行特別推出馬祖地區專屬消費回饋活動，自9月1日起至12月31日止，民眾於連江縣指定合作TWQR特約商店，使用台灣Pay或支援TWQR之電子支付錢包，以連結金融卡或銀行帳戶方式完成付款，不限消費金額，每筆交易即可享10%現金或點數回饋，每卡最高回饋500元現金或等值點數，回饋總金額有限，額滿為止。

此外，台銀指出，本活動還可與「台銀支付消費最高享台灣Pay 2.5%紅利回饋」優惠併計，民眾若使用「台銀支付」完成消費，最高可享12.5%等值回饋。旅客無論品嚐馬祖特色美食，選購在地伴手禮，或走訪各大熱門景點，皆可享受消費回饋。若再搭配9月啟動的國旅補助措施，更可疊加多重優惠。

TWQR串聯起各金融機構與電支機構，提供「一碼整合、多元支付」的便利服務，商家透過單一QR Code即可受理多種支付工具，提升收款與對帳之效率、降低現金收付風險，隨著數位券整合應用及Inbound跨境消費扣款等新服務上線，亦進一步提升觀光消費便利性。

台灣銀行將持續深耕數位支付向下扎根，並歡迎有意導入TWQR收款服務之在地商家及業者洽詢鄰近分行辦理，共同打造更智慧、便利及友善的數位支付生活圈。

馬祖 台銀 消費

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