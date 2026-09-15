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中石化拚轉型 資產活化、新能源、新材料多角化佈局

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中石化（1314）拚轉型，除持續推進土地等資產活化，也積極拓展新事業布局。公司日前於法說會表示，持續推動轉型發展策略，聚焦新能源、5G高頻高速銅箔基板（CCL）用低介電樹脂及半導體材料三大領域。

中石化日前表示，轉型方向分三大領域，包含新能源、5G低介電樹脂開發，並積極佈局半導體材料。其中，在新能源領域，聚焦電池阻燃劑產品，無鹵型高溫阻燃添加劑，已進入商業化導入階段，「PZD1」系列產品已取得200公斤試量產採購訂單、並完成出貨。中石化指出，後續將持續配合國際鋰電池安全規範及高能量密度電池發展趨勢，推進既有客戶驗證及市場拓展。未來並將由單一阻燃添加劑，逐步延伸至多功能添加劑，佈局多元電池安全材料組合。

中石化也推進高頻高速CCL用低介電樹脂開發，公司表示，目前相關材料已於台灣、中國大陸及韓國客戶進行測試。其中POMA材料已取得韓國客戶10公斤小量訂單、並完成出貨，目前進入產線驗證階段。未來將持續朝高階板材應用領域佈局。

在半導體材料部分，中石化指出，目前聚焦封裝及載板等應用領域，CPF（CPDC Package Film）等封裝製程材料開發正在送樣階段。

此外，中石化也評估朝電子級雙氧水領域佈局，已啟動相關供需調研，現正評估公司既有化工製造與純化能力、討論切入半導體相關供應鏈可行性。

中石化也推動料機組建置，2026年第2季已完成燃氣機組試俥，並取得固定污染源操作許可。待經濟部能源署待核發「燃氣發電機自用發電設備登記證」並與台電簽署轉供合約後，可正式發電執行轉供作業。

中石化並斥資32億元投資高雄洲際碼頭儲槽，目前第三階段已完成，可進行試營運。除可執行苯酚、丙烯腈兩品項操作外，配合多功能槽營運計畫，已與潛在客戶討論可操作品項。

對於土地資產活化進度，中石化表示，目前持有「前鎮特貿五A」、橋頭廠、頭份廠及台南土地，又依類別分為營業土地（工廠）及投資性不動產。營業土地合計約209,748 坪；其中頭份廠、橋頭廠為近期活化重點，橋頭廠雖兩次標售未脫標，但已有潛在買家洽詢。

投資性不動產則以高雄市前鎮特貿五A為主要標的，面積約36,330坪，股東會已決議處分、公開標售。此外，台南土地污染整治進度推進中，將是未來一大重點處分資產。

中石化 能源 材料

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