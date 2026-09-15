合庫銀行9月起強化開戶審查機制 設立未滿半年公司開戶需先做這件事

面對詐騙犯罪手法持續翻新及不法集團利用人頭帳戶從事詐欺、洗錢等犯罪活動，合作金庫銀行除持續遵循洗錢防制法及相關法令規範，落實客戶身分確認及風險管理措施外，自9月1日起實施新臺幣存款帳戶開戶強化審查機制，以提升存款帳戶管理效能，降低金融犯罪風險，全力守護客戶財產安全。

合作金庫銀行表示，近年來詐騙集團常藉由虛設公司、行號申請開立帳戶，作為收受及移轉不法資金工具。為強化帳戶風險管理，自9月1日起，設立籌備處，或設立未滿半年且資本額50萬元（含）以下之公司、行號，其負責人須先與本行有存款業務（不含數位存款）往來達6個月以上，且最近6個月平均存款餘額達25萬元，並具有實質且合理之交易往來紀錄，始得申請開立相關帳戶。

此外，各項非自然人（含籌備處）申請開立存款帳戶時，除依相關法令規定辦理客戶審查（KYC）及實質受益人身分確認作業外，並將綜合評估開戶目的、營業規模、資金用途及業務往來合理性等事項；如認有必要，將進一步辦理實地訪查或其他查核程序，俟完成審查後始得受理開戶，以有效防杜人頭帳戶、虛設公司、行號及其他異常開戶情形。

另為持續提升集團防制洗錢及防詐意識，合庫金控於9月8日舉辦「防制洗錢暨防詐宣導高階講座」，由董事長林衍茂偕同金控及旗下各子公司董事、監察人與高階主管共同參與，展現合庫集團對防制洗錢及防詐工作的高度重視。講座特別邀請行政院洗錢防制辦公室執行秘書暨臺灣士林地方檢察署主任檢察官羅韋淵擔任主講人，透過實務案例分享，深入剖析最新詐騙趨勢、虛擬資產洗錢防制案例，以及車手與非法幣商運用金融科技從事詐騙犯罪之手法，協助與會人員掌握最新犯罪態樣及因應措施，持續精進金融機構防詐及洗錢防制能力。

合作金庫銀行表示，防制詐騙及洗錢犯罪為金融機構重要社會責任，未來將持續運用科技防詐工具、精進風險管理機制，並結合跨機構合作及金融教育宣導，提升民眾識詐與阻詐能力，共同打造安全、可信賴的金融環境，以實際行動展現打擊詐欺犯罪及守護客戶資產安全。