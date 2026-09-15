全家金融圈再擴大！攜台新推聯名卡 再串國泰、玉山

全家攜手台新推出Richart聯名卡只是金融會員布局的一環。全家會員數據創研部部長黃士杰15日表示，全家目前同步串聯台新、國泰及玉山等金融生態圈，國泰相關合作已經上線，下一階段玉山也將加入類似合作模式，未來還將依不同銀行卡友的消費偏好，設計差異化專屬賣場。

黃士杰指出，全家希望建立的是開放式生態圈，讓消費者可以在不同生活場景消費，再將累積的金融點數導入全家，而非將會員消費限制在單一集團的品牌與通路內。因此，信用卡成為全家向外串接不同消費場景的重要入口。

便利商店與信用卡的關係也正在改變。黃士杰表示，相較百貨公司等高客單價通路，便利商店客單價約100元，過去並非銀行積極經營信用卡消費的主要戰場；但隨消費者支付習慣由電子票證逐步轉向行動支付，且不少行動支付綁定信用卡，高頻、小額的便利商店消費，也成為金融業接觸卡友的重要場景。

此次全家率先與台新深化聯名卡合作，也與雙方既有數位金融合作基礎有關。黃士杰表示，全家門市設有不同銀行ATM，其中與台新的ATM合作規模最大，雙方過去已在數位金融領域密切合作，因此進一步延伸至聯名卡及會員點數。

下一步，全家還準備把AI導入金融會員經營。黃士杰指出，未來將結合金融業資料科學能力，分析不同卡友的消費偏好，針對不同客群提供專屬商品及優惠賣場，並朝AI Agent應用發展，讓點數轉換及商品推薦更自動化。

全家希望藉此把會員經營從單一便利商店場景向外延伸，串接餐飲、購物等不同信用卡消費場域，再透過點數交換將外部消費與全家會員體系連結，持續擴大零售金融會員生態圈。