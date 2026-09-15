街口支付開業以來首次連續三月獲利 全年有望轉盈

街口支付營運表現持續改善，6、7、8月連續三個月獲利，上半年整體營運表現亦優於預期超過三成，展現支付本業成長與經營效率提升的成果。憑藉逾730萬用戶基礎與持續擴大的支付生態系，街口支付持續深化各項業務布局，加上成本結構與資源配置逐步優化，對第4季營運維持信心，持續朝全年損益兩平目標邁進。

街口支付長期深耕多元支付場景，目前服務範圍涵蓋實體門市、線上電商與跨境支付，並持續串聯餐飲、零售、交通、旅遊等生活消費需求。今年同時在 TWQR 積極推廣收單店家與用戶使用，並深化線上通路及跨境支付合作，進一步擴大服務觸及。

在業務持續拓展的同時，街口支付同步優化成本結構與資源配置效率，在維持產品、服務與市場投入的前提下提升經營效率，讓支付規模成長與營運體質改善同步推進，成為今年營運表現持續向上的重要基礎。

相較於擁有大型零售、電商或金融本業支撐的業者，街口支付更專注於從會員與商戶需求出發，持續累積自身的支付生態優勢。即使沒有既有大型本業作為流量入口，街口支付仍透過會員經營、商戶合作與多元支付服務，逐步建立自身的市場競爭力。透過不同消費場景的優惠設計與服務整合，一方面持續強化會員權益與使用體驗，另一方面也協助合作商戶提升觸及效率與營運轉換，讓會員與商戶雙方都能從支付服務中創造更多價值。

街口支付持續將服務延伸至更多境外消費場景，從跨境電商到海外實體支付，逐步擴大用戶在境外使用街口支付的機會。街口支付希望建立的，不只是單一支付工具，而是一個能為會員創造使用價值、為商戶帶來生意，並持續延伸至國內外更多消費場景的支付平台，進一步累積自身的市場競爭力。

下半年，街口支付將進一步貼近用戶日常生活，持續以「天天主題日」串聯餐飲、飲料、旅遊、採買等不同消費場景，強化消費者的使用習慣。除了實體消費場景外，持續拓展線上通路與跨境電商合作，讓支付服務從線下延伸至更多元的線上消費需求。

跨境電商方面，街口支付持續結合「街利存」及街口帳戶推出額外回饋活動，強化用戶在跨境購物情境下的會員權益與使用體驗；海外支付方面也持續拓展日本市場，並搭配最高 15%回饋等行銷活動，鼓勵用戶將熟悉的支付方式延伸至海外旅遊場景。透過日常消費、線上電商與海外市場三大方向同步推進，街口支付將持續擴大市場觸及，為後續營運成長挹注新動能。

街口支付總經理范庭甄表示，連續三個月獲利是重要的階段性里程碑，反映公司在支付本業、產品與營運效率上的投入已逐步顯現成效，未來將持續投資產品、技術與服務，在維持成長動能的同時，進一步強化營運體質與獲利能力。

街口支付將持續以支付本業為核心，在既有規模與服務基礎上深化市場布局，並在營運成長、經營效率與帳戶安全之間維持平衡。同隨著各項策略逐步落地，街口支付對下半年營運維持信心，並以全年損益兩平為重要起點，朝穩定獲利的目標前進。