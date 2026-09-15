北富銀五度參與瑞士隆奧銀行調研 台灣僅19%家族完成傳承規劃

台北富邦銀行連續第五年參與策略聯盟夥伴瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）亞太高資產人士調研。最新發布的2026年「財富藍圖：打造財富，延續傳承」調研報告顯示，台灣高資產人士投資信心及接受專業財管服務的比例均高於亞太平均，惟僅19%已完成傳承規劃、10%家族成員就財富運用與傳承目標達成共識，皆低於亞太平均，顯示台灣高資產家族正面臨從財富累積走向財富傳承的重要課題。

瑞士隆奧銀行本次調查涵蓋台灣、澳洲、中國大陸、香港、日本、馬來西亞、新加坡、泰國及菲律賓等亞太地區,訪問超過390位高資產人士。北富銀表示，透過長期參與調研，不僅有助掌握高資產客群在投資及傳承上的最新趨勢，也能藉由跨市場比較，更深入了解台灣當地客戶需求的變化與特質。

調查顯示，台灣高資產人士對市場風險更為敏感，也展現較積極的調整意願。57%擔憂股市大幅修正，高於亞太整體的48%；53%憂慮貿易戰，也高於亞太的41%，因此，有近6成受訪者將提高投資組合多元性列為未來三年主要目標，56%希望提升資產流動性，相關比例均高於亞太平均。值得注意的是，81%的台灣受訪者持有上市股票，為所有受訪地區最高，顯示台灣高資產人士在股票市場參與程度高，也更需要透過跨市場、跨資產配置分散風險，提升財富韌性。

台灣高資產人士另一項特色，是投資信心與專業財管服務接受度均高於區域平均。95%的受訪者相信現有投資組合足以達成財富目標，高於亞太的86%；58%目前接受投資與財富管理建議，不僅高於亞太的49%，也居所有受訪市場之冠。北富銀認為，台灣客戶的挑戰並非缺乏信心，而是如何將投資決策進一步轉化為可長期執行的資產配置與管理機制，使財富規劃不受市場短期波動影響。

相較於投資規劃，台灣高資產家族在傳承準備上仍有較大進步空間。調查顯示，53%的台灣受訪者重視培育下一代創業或獨立能力，高於亞太平均的41%；48%關注降低法務或稅務複雜度，也高於亞太的35%。然而，僅19%已完成完整傳承規劃，顯著低於亞太的27%；僅10%家族已就財富運用與傳承目標達成共識，同樣低於亞太的17%。

北富銀強調，傳承最大的挑戰往往不在資產本身，而在於家族共識與治理機制的建立。為協助客戶展開傳承規畫，北富銀自2018年成立私人銀行服務以來，以「富御恆傳」為核心品牌，透過獨有的「360+1度服務DNA」，整合北富銀海內外分支機構家族辦公室及富邦集團多元資源，攜手瑞士隆奧銀行引進國際家族治理與傳承研究洞察，建構高資產家族專屬服務生態圈。

同時，回應台灣高資產客群對風險分散及資產流動性的重視，北富銀提供多元資產配置及跨境金融服務，引進全球資產配置策略、國際級私募基金及多元另類投資商品，並透過香港、新加坡及亞洲服務網絡提供跨境財富管理支援，協助客戶掌握全球市場機會，提升資金運用效率。

展望未來，北富銀將持續深化高資產服務版圖，兼顧財富成長與世代傳承，成為客戶最值得信賴的財富管理夥伴，朝「亞洲一流金融機構」目標穩步邁進。