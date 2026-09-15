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國泰數位轉型下一個十年！蔡宗翰：資產管理、企金加碼 拚彎道超車

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國泰金控副董事長蔡宗翰出席2026國泰金控技術年會。圖／國泰金控技術年會
國泰金控副董事長蔡宗翰出席2026國泰金控技術年會。圖／國泰金控技術年會

國泰金控15日舉行2026國泰金控技術年會，國泰金控副董事長蔡宗翰表示，面對AI快速發展，最期待的是未來金融服務能從過去依「客群」分類，進一步走向真正個人化，針對每一位客戶的實際需求與喜好提供服務。而國泰世華銀行也力拚從資產管理、企金業務等彎道超車。

回顧國泰數位轉型歷程，蔡宗翰表示，最初並不是「為了數位而數位」。他2005年回台灣時，對國泰的印象是「非常穩重、非常保守、非常傳統」，當時看到的問題，是人壽業務前線認為總公司不懂客戶，銀行前線同仁也認為總公司不知道第一線需要什麼，因此最初希望解決的，就是讓總公司更有機會了解客戶、聽到客戶聲音。

隨著科技進步，國泰開始透過數位管道接觸客戶，真正理解客戶需要什麼。蔡宗翰強調，「以客戶為中心」不是口號，國泰在設計任何產品或服務時，都會不斷問自己，客戶是否真的會感受到不同、公司提供的服務是否真正具有價值。

談及CUBE發展，蔡宗翰表示，當時只有一個念頭，就是「想要把選擇還給客戶」。過去信用卡部門可能同時有18、19張信用卡，希望改變由銀行替客戶決定權益的模式，讓消費者可以用一張卡，自行決定所需要的回饋，並進一步做到每天都能更換想要的優惠，真正把選擇權交給消費者。

展望銀行下一階段發展，蔡宗翰指出，資產管理是集團非常重要的業務，近期也投入許多時間發展數位資產管理；另一塊則是企金業務，他直言，這項業務長年下來並非國泰的強項，市場上有更強的競爭者，但這也可能成為國泰運用數位及AI新工具「彎道超車」的機會。目前已投入新系統、AI及相關工具，希望逐步建立在市場具有領先競爭力的企金平台。

對於AI是否取代人力，蔡宗翰認為，AI確實會對許多產業帶來挑戰，但同時也會創造新的商機與工作機會，「我認為它不是說會把工作不見，我覺得工作機會會轉變而已，那說不定更多。」如同過去每次新科技出現，都會帶來工作場景與機會的轉變，AI也會如此。

他強調，國泰導入AI不是要做「好看的東西」，而是要實際挑戰既有運作方式及作業流程，從產品設計端開始思考如何調整改變，真正善用AI的強項。

蔡宗翰表示，未來最期待AI協助金融服務做到真正的個人化，不再只是依照客群區分客戶，而是能針對每個人的實際需求與喜好提供服務。對國泰5萬多名員工而言，也希望透過AI減少對報表、核對資料等繁瑣工作，讓每個人都能重新思考「我的這份工作到底價值在哪裡」，進一步為公司與客戶創造更多價值。

今年適逢國泰金控數位轉型十周年，「2026國泰金控技術年會」特別邀請到OpenAI與Google Cloud等國際級專家及產學領袖齊聚，聚焦「Agentic AI與數位同事」、「AI驅動IT升級」和「數位資產與 Web3」三大議題。並將首度公開以AI Agent探索「數位同事」概念的創新試驗，聚焦專案管理、科技治理審查及法務作業三大場景的試驗成果，以及推動人機協作所需的管理與技術基礎。國泰金控自2020年舉辦技術年會以來，累計參與人數已突破1.7萬人次，奠定其作為台灣金融科技領域最具指標性年度盛會的地位。

國泰 蔡宗翰 國泰金控

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