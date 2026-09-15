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國泰金科技長姚旭杰：AI 改變工作模式 科技讓「信任」持續被放大

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國泰金控15日舉行2026國泰金控技術年會，國泰金控科技長姚旭杰表示，國泰服務千萬名客戶，客戶願意將龐大資金與資產交付國泰，「這不是理所當然，而是建立在60年來一次又一次累積的信任。」因此，國泰的核心競爭力就是「Trust（信任）」，而科技真正的價值，是讓信任可以持續被建立、被驗證、被放大。

姚旭杰指出，國泰世華每月約有500萬客戶使用數位服務，創造超過1,500萬筆交易，信用卡客戶也達約500萬名；不只是銀行，國泰人壽、國泰產險及國泰證券數位平台過去幾年均呈倍數成長，每月至少各有100萬名月活躍用戶。

他說，當數百萬客戶願意相信國泰，就必須有能力承接這份信任。目前國泰已有超過150個系統上雲，國泰世華三個中台也承載數百支由核心系統移轉出來的服務。但客戶其實不在乎金融機構用了多少技術，而是在需要國泰時，服務是不是可靠、系統是不是穩定、我的資料是不是受到保護。

AI也正改變國泰工作模式。姚旭杰表示，今年已將AI工具提供集團總部同仁使用，短短幾個月，已有逾九成文件及超過七成相關作業使用AI，AI已經不只是工具，而是開始改變我們的工作模式，讓同仁少做重複工作、多做有價值的事，把時間還給同仁、把價值帶給客戶。

面對未來科技變化，國泰選擇提早布局。姚旭杰指出，國泰2017年即成立Blockchain團隊，研究區塊鏈、虛擬資產，現今所信任的加密與資安技術，未來都可能被重新定義。唯有真正了解科技，才有能力與主管機關、合作夥伴及產業共同討論機會與風險，將創新安全導入金融體系。

姚旭杰強調，「我相信科技真正的價值，是讓信任可以持續被建立、被驗證、被放大」，讓國泰因為信任走得更遠，也讓台灣金融業因為科技走在世界更前面。

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