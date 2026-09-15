台灣人壽「健康樂活規劃師」 打造一條龍康養生態圈

中信金旗下台灣人壽強化康養專家團隊，新培訓近120名保險顧問成為跨域「健康樂活規劃師」，因應長壽失智風險，今年首度納入「失智預防」課程，強化風險管理與健康促進職能，化身全方位健康神隊友，協助客戶超前布署樂齡生活。

台灣人壽表示，首屆健康樂活規劃師培訓成效斐然，受訓人員不僅提升客戶互動頻率，年度業績也較前一年大幅成長近8成，反映出市場對保險結合健康服務模式的高度認同。今年「健康樂活規劃師」培訓營再度開課，嚴選北中南績優保險顧問14日於臺中受訓，並攜手「健康樂活管家」平臺跨域業師授課。

超高齡社會來臨，客戶關注的不僅是保險保障，更需要掌握高齡照護與健康促進資訊，台灣人壽領先布局「保險+健康養老」服務，創新培訓「健康樂活規劃師」、拓展「健康樂活管家2.0」平臺服務，打造全臺首座「校園養生村」，建構涵蓋「事前預防、事中陪伴、事後支持」一條龍服務模式，成為客戶最佳風險管理師與健康守護夥伴。

為迎戰失智海嘯，本次課程鎖定失智成因、營養飲食、睡眠品質、社會參與等面向，講師陣容涵蓋醫師、營養師、睡眠師及長照專家，分享如何透過運動、飲食降低失智風險，幫助客戶病前超前部署、病後從容應對。台灣人壽宏暘通訊處保險顧問唐維智分享，有客戶坦言退休規劃最擔心的不是退休金不足，而是萬一失智可能造成家人負擔，因此期待透過課程強化健康管理專業，提供客戶更完整的康養資源與服務。

台灣人壽迄今已培育近240名「健康樂活規劃師」，透過「健康樂活管家2.0」平臺提供一對一專屬服務，並串聯超過40家合作夥伴提供逾百項健康促進、醫療照護、生活支援服務，客戶使用人次較前一年大幅成長270%，未來台灣人壽將持續打造最完整的康養生態圈，長相左右應援客戶人生各個階段，守護國人健康。