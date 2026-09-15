永豐金證券暑期校園調查 年輕人發表宣言：美股與 ETF 更適合我

永豐金證券發布第一次暑期校園調查報告。近半年來，舉辦超過五場金融教育大學巡迴講座，深入蒐集數百份問券，不但發現六成大學生已擁有證券戶，且多為父母在幼時協助開立，顯示從小啟蒙家庭理財教育。

相較上一代投資多從台股或基金開始，這群大學生最感興趣投資主題為「ETF（指數股票型基金）」與「美股」，其次才是零股，存股反居末段班，反映台灣資本市場接軌國際，大學生投資眼界偏好「美國品牌」。

永豐金證券整理問券「投資意向調查」，發現兩大關鍵趨勢。首先，年輕人更偏愛「ETF」，認為產品簡單易懂，以及報酬率反應國家/產業成長趨勢，透過長期持有享有強勢時間複利。其次，偏好「美股」，因券商複委託投資美股手續費具競爭力，及大學生對美國品牌與企業更共感。僅25％偏好「零股投資」，透過小額資金跨出投資第一步，接觸過去難投資的權值股或高價股。另有22％大學生認同「存股」長期複利價值，顛覆過去「投資是賭錢」傳統成見。

永豐金證券複委託電子下單美股，手續費無低消限制，今年下單平台全新升級「美股2.0」功能。其中兩大實用功能受到年輕人關注，第一、「產業熱力圖」：僅需三步驟，一分鐘輕鬆洞悉今天漲什麼。點選「要看強勢/弱勢族」，就能一覽產業漲跌幅順序，且以顏色深淺自動呈現，並提供成分股詳細清單，囊括S&P 500與NASDAQ 100兩大權值指數，是複委託大學生熟悉的品牌。

第二、「毫秒報價看盤系統」：內含與華爾街同步的即時毫秒報價推送，搭配32種的技術分析指標，讓學生看懂資金流向、技術分析、毫秒盯盤，輕鬆進入國際市場。