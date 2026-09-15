快訊

台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1名「台積寶寶」

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

iPhone 13 Pro撐5年「該換iPhone 18 Pro嗎？」 網點關鍵：1狀況直接換

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐金證券暑期校園調查 年輕人發表宣言：美股與 ETF 更適合我

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券發布第一次暑期校園調查報告。近半年來，舉辦超過五場金融教育大學巡迴講座，深入蒐集數百份問券，不但發現六成大學生已擁有證券戶，且多為父母在幼時協助開立，顯示從小啟蒙家庭理財教育。

相較上一代投資多從台股或基金開始，這群大學生最感興趣投資主題為「ETF（指數股票型基金）」與「美股」，其次才是零股，存股反居末段班，反映台灣資本市場接軌國際，大學生投資眼界偏好「美國品牌」。

永豐金證券整理問券「投資意向調查」，發現兩大關鍵趨勢。首先，年輕人更偏愛「ETF」，認為產品簡單易懂，以及報酬率反應國家/產業成長趨勢，透過長期持有享有強勢時間複利。其次，偏好「美股」，因券商複委託投資美股手續費具競爭力，及大學生對美國品牌與企業更共感。僅25％偏好「零股投資」，透過小額資金跨出投資第一步，接觸過去難投資的權值股或高價股。另有22％大學生認同「存股」長期複利價值，顛覆過去「投資是賭錢」傳統成見。

永豐金證券複委託電子下單美股，手續費無低消限制，今年下單平台全新升級「美股2.0」功能。其中兩大實用功能受到年輕人關注，第一、「產業熱力圖」：僅需三步驟，一分鐘輕鬆洞悉今天漲什麼。點選「要看強勢/弱勢族」，就能一覽產業漲跌幅順序，且以顏色深淺自動呈現，並提供成分股詳細清單，囊括S&P 500與NASDAQ 100兩大權值指數，是複委託大學生熟悉的品牌。

第二、「毫秒報價看盤系統」：內含與華爾街同步的即時毫秒報價推送，搭配32種的技術分析指標，讓學生看懂資金流向、技術分析、毫秒盯盤，輕鬆進入國際市場。

永豐金 美股 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

群益金鼎證券攜手訊連科技導入 FaceMe AI 最快3分鐘完成開戶

定期定額投資 ETF霸榜！0056、009816等績效勝出

分割話題帶旺NASDAQ ETF 「這檔」不必等就能輕鬆入手

成長股混搭債券抗震 投信建議善用主動式ETF 搭配天然資源基金

相關新聞

央行理監事會周四登場 6成民眾支持信用管制鬆綁

央行第3季理監事會議將於本周四登場，中信房屋發布2026年第3季宅調查指出，有17%受訪者認為信用管制應「全面鬆綁」，另有41%認為應「針對首購與自住需求適度放寬」，兩者合計達58%、近6成。

中信政大助企業傳承

家族企業找得到接班人，並不代表傳承就能成功。中國信託商業銀行攜手國立政治大學成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，昨（14）日發布第二篇《家族企業傳承的思考與決策框架》報告，直指家族企業真正難以傳承的，往往不是股權或經營權，而是創辦人長年累積的人脈、聲譽、專業知識、企業文化及政商關係等「特殊資產」。研究智庫並提出「家族企業傳承診斷矩陣」（FESDM）及「治理資本成熟度模型」（GCMM），協助企業找到最適合自身條件的傳承路徑。

台企銀推廣安養信託

台企銀持續推動信託服務，並攜手長期深耕長者服務的永信社會福利基金會，於9月9日舉辦「松柏長青・守護99」活動，結合長者交流、信託宣導及科技輔具體驗，讓金融專業走進熟悉的生活場域，陪伴長者認識信託在未來生活規劃中的應用。

陽信銀前八月每股稅前賺1.21元

陽信銀行自結今年8月份單月稅前盈餘5.45億元，前八月累積稅前盈餘49億元，年增10%，稅前每股盈餘1.21元。截至8月底總資產8,516億元、淨值581億元，比去年同期分別年增7.6%、7.7%；另逾放比0.04%、備抵呆帳覆蓋率2,564.38%，優於同業平均，資產品質良好。

南山推在宅照護保單

醫療保障也需要「擴充包」。政府推動「在宅急症照護試辦計畫」，今年5月1日起新增「提早出院模式」，允許病情穩定且符合條件者提早出院，銜接居家醫療，以期兼顧病患治療需求及醫療資源運用效率，為響應政府政策及符合國人新的醫療保障需求，南山人壽設計「南山人壽好安定住院暨在宅急症照護一年期健康保險」（1HHI，以下簡稱「好安定）。

三商壽公益陪伴送暖

為陪伴長期承擔照顧壓力的身心障礙兒童家庭，玉山金控子公司三商壽攜手天使心家族基金會舉辦「三商壽公益陪伴計畫—喘口氣．再出發」活動，分別於12日及13日在桃園及高雄舉行，邀請身心障礙兒童家庭走進球場，透過棒球體驗、應援舞教學及職棒賽事觀賞等多元內容，讓家長暫時放下日常照顧的重擔，與孩子共享歡樂時光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。