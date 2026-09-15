元大投信與美國道富銀行合作 ETF導入海外證券出借

元大投信今天宣布與全球託管巨頭美國道富銀行（State Street）合作，導入海外證券出借業務，由元大美債20年ETF（00679B）率先運用，透過出借債券創造額外收益，強化產品的資產配置價值。

元大投信指出，證券出借已成為歐美大型ETF、退休基金等長期持有有價證券機構，廣泛採用的增加資產收益工具。根據標普全球研究報告，受惠於ETF規模持續成長，2026年上半年全球證券借貸收入已達88億美元，年增33%，創歷史新高。

根據投信投顧公會截至7月底的統計，台灣的跨國投資債券ETF規模達新台幣2.8兆元，其中由美國信用擔保的美國公債更是投資人重要的長期收益配置選擇。元大投信率先將00679B導入海外證券出借機制，透過出借基金持有標的創造額外借券收入，挹注ETF淨值並增加可分配收益來源。

道富銀行香港證券出借團隊表示，此次合作為首度向台灣ETF提供海外證券出借服務，對台灣ETF市場成長有高度信心，未來將透過全球證券網絡與成熟風險管理經驗，協助元大投信活化海外資產運用，進一步提升ETF投資效益。