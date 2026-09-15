9家G10央行瀰漫升息氣氛 新台幣向31.8元大關靠攏

「超級央行週」登場，市場聚焦國際油價、聯準會（Fed）利率決策及全球央行政策動向。美國最新通膨數據核心CPI月增高於預期，市場對Fed升息預期升高，推升美債殖利率與美元指數同步走強；加上外資上周以來大舉賣超台股後的資金流出壓力仍待消化，新台幣今早一開盤就貶破31.7元，向31.8元靠攏。

本週Fed、BoJ、BoE將作出利率決議，市場預期，除目前利率最低、處於零利率的瑞士央行外，其餘九家G10央行皆處於升息循環或即將進入升息循環。

在美元走強、油價上漲及資金外流多重因素夾擊下，主要亞幣昨日普遍走弱，日圓貶值0.11%、韓元貶0.04%、星元貶0.22%，人民幣則小幅升值0.03%；新台幣貶值0.16%，美元指數則上揚0.44%。匯銀預期，在超級央行週政策不確定性升高之際，新台幣短線仍偏弱，31.8元將成為市場重要觀察關卡。